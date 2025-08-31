Receta de locro criollo sanjuanino: la olla que abriga

Tradición y rico sabor. La receta del locro criollo sanjuanino no puede fallar en un día de frío como hoy. Por eso en Tiempo de San Juan te mostramos una receta facil de hacer con ingredientes sencillos y saludables para poner en práctica cuando te de el antojo.

Vigilia Locro y música en una plaza sanjuanina, para celebrar el 25 de Mayo

Imágenes impactantes No llegamos al locro: un camión perdió toda la carga del maíz en una calle de San Martín

El locro sanjuanino es mucho más que una comida: es tradición y encuentro. Este guiso, de raíces ancestrales, combina ingredientes sencillos pero potentes: maíz, porotos, zapallo y distintas carnes. Cada provincia lo adapta a su estilo y, en San Juan, el toque especial lo da el zapallo local, la panceta y el chorizo colorado que aportan cremosidad y un sabor inconfundible.

Se trata de una receta que nació en los pueblos originarios y que con el tiempo se convirtió en símbolo de unión, especialmente en fechas patrias como el 25 de Mayo o el 9 de Julio. Hoy, sigue siendo protagonista en las mesas sanjuaninas cuando baja la temperatura.

Ingredientes para un locro bien sanjuanino

250 g de maíz blanco partido (remojado de la noche anterior)

150 g de porotos

300 g de zapallo anco o criollo, en cubos

300 g de carne vacuna en trozos

150 g de panceta salada

1 chorizo colorado en rodajas

2 cebollas grandes picadas

Pimentón, ají molido, comino, sal y pimienta a gusto

‍ Paso a paso de la receta de locro criollo

Hervir el maíz y los porotos en abundante agua hasta que comiencen a ablandarse.

Agregar el zapallo en cubos y dejar que se deshaga para espesar naturalmente el guiso.

Incorporar la carne vacuna, la panceta y el chorizo colorado. Cocinar a fuego bajo por al menos 2 horas, revolviendo cada tanto.

En paralelo, sofreír las cebollas con aceite, pimentón, comino y ají molido, y añadir este sofrito al locro para darle mayor sabor.

Continuar la cocción hasta que todos los ingredientes estén tiernos y la textura sea bien cremosa.

Tips para disfrutarlo en invierno

Servir en cazuelas de barro para mantener el calor.

Acompañar con pan casero o tortitas sanjuaninas.

Preparar en cantidad: el locro rinde mucho, se guarda en heladera y su sabor mejora al día siguiente.

El locro sanjuanino es la olla que abriga y une: un guiso criollo que combina tradición, sabor y abundancia. Ideal para las reuniones familiares o con amigos en los días fríos, es una receta que mantiene viva la identidad sanjuanina y sigue conquistando paladares.