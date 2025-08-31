domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Qué rico!

Receta de locro criollo sanjuanino: la olla que abriga

El locro criollo sanjuanino es la opción perfecta para combatir el frío del invierno con un plato lleno de sabor, tradición y abundancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
receta-locro-sanjuanino.jpg

Tradición y rico sabor. La receta del locro criollo sanjuanino no puede fallar en un día de frío como hoy. Por eso en Tiempo de San Juan te mostramos una receta facil de hacer con ingredientes sencillos y saludables para poner en práctica cuando te de el antojo.

Lee además
no llegamos al locro: un camion perdio toda la carga del maiz en una calle de san martin
Imágenes impactantes

No llegamos al locro: un camión perdió toda la carga del maíz en una calle de San Martín
La Plazoleta Guayaquil, en San Martín, será sede de una vigilia del 25 de Mayo.
Vigilia

Locro y música en una plaza sanjuanina, para celebrar el 25 de Mayo

Un plato con historia y sabor local

image

El locro sanjuanino es mucho más que una comida: es tradición y encuentro. Este guiso, de raíces ancestrales, combina ingredientes sencillos pero potentes: maíz, porotos, zapallo y distintas carnes. Cada provincia lo adapta a su estilo y, en San Juan, el toque especial lo da el zapallo local, la panceta y el chorizo colorado que aportan cremosidad y un sabor inconfundible.

Se trata de una receta que nació en los pueblos originarios y que con el tiempo se convirtió en símbolo de unión, especialmente en fechas patrias como el 25 de Mayo o el 9 de Julio. Hoy, sigue siendo protagonista en las mesas sanjuaninas cuando baja la temperatura.

Ingredientes para un locro bien sanjuanino

  • 250 g de maíz blanco partido (remojado de la noche anterior)

  • 150 g de porotos

  • 300 g de zapallo anco o criollo, en cubos

  • 300 g de carne vacuna en trozos

  • 150 g de panceta salada

  • 1 chorizo colorado en rodajas

  • 2 cebollas grandes picadas

  • Pimentón, ají molido, comino, sal y pimienta a gusto

‍ Paso a paso de la receta de locro criollo

  • Hervir el maíz y los porotos en abundante agua hasta que comiencen a ablandarse.

  • Agregar el zapallo en cubos y dejar que se deshaga para espesar naturalmente el guiso.

  • Incorporar la carne vacuna, la panceta y el chorizo colorado. Cocinar a fuego bajo por al menos 2 horas, revolviendo cada tanto.

  • En paralelo, sofreír las cebollas con aceite, pimentón, comino y ají molido, y añadir este sofrito al locro para darle mayor sabor.

  • Continuar la cocción hasta que todos los ingredientes estén tiernos y la textura sea bien cremosa.

Tips para disfrutarlo en invierno

  • Servir en cazuelas de barro para mantener el calor.

  • Acompañar con pan casero o tortitas sanjuaninas.

  • Preparar en cantidad: el locro rinde mucho, se guarda en heladera y su sabor mejora al día siguiente.

El locro sanjuanino es la olla que abriga y une: un guiso criollo que combina tradición, sabor y abundancia. Ideal para las reuniones familiares o con amigos en los días fríos, es una receta que mantiene viva la identidad sanjuanina y sigue conquistando paladares.

Temas
Seguí leyendo

Receta de pastel de papa argentino: versión casera fácil

Receta fácil de lasagna casera: cómo hacerla paso a paso

Si tenés pensado viajar, prestá atención al estado de las rutas sanjuaninas

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Temporal de Santa Rosa: más 360 familias fueron asistidas en distintos municipios de San Juan

Llegó el frío: receta fácil y rápida de sopaipillas sanjuaninas

Borracho, fácil y delicioso: la receta casera para el postre con tips imperdibles

El principio del fin

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entre tanta lluvia, como sigue el tiempo en san juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas
Turismo y más

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Te Puede Interesar

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal
¡Todo blanco!

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

A las más de 360 familias asistidas por el temporal, se sumaron afectados de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda
Relevamiento

A las más de 360 familias asistidas por el temporal, se sumaron afectados de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda

Foto: Prensa San Martín. video
A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan