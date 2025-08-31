domingo 31 de agosto 2025

Vialidad Provincial

Si tenés pensado viajar, prestá atención al estado de las rutas sanjuaninas

Desde el ente local informaron cómo se encuentran los caminos y accesos más importantes de San Juan, al cabo de más de 24 horas de lluvia interrumpida. Piden especial precaución en la zona del Villicum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de más de 24 horas de lluvia interrumpida en San Juan, desde Vialidad Provincial informaron cuál es el estado actual de las rutas sanjuaninas y los accesos más importantes. Es por eso que, si vas a viajar, prestá atención al informe actualizado a media mañana de este domingo 31 de agosto.

Condiciones de circulación por ruta:

- RN 141 – Caucete a Chepes (La Rioja):

Posibilidad de niebla espesa y visibilidad escasa.

Se recomienda no transitar de noche.

Colectivos de larga distancia y camiones deben extremar precauciones.

En caso de detenerse en banquina, hacerlo respetando normas de seguridad.

- RN 40 Norte – Talacasto y zonas aledañas:

Lloviznas persistentes.

Máxima precaución por calzada resbaladiza.

- RN 20

Llovizna con posibilidad de nieve.

Visibilidad reducida.

Evitar circular en horarios nocturnos.

- RN 40 Sur – San Juan a Mendoza (altura Media Agua):

Posibilidad de llovizna.

Conducir con precaución.

- RN 153 – Los Berros a Pedernal:

Llovizna y visibilidad reducida.

Máxima precaución al circular.

- RN 149 – Departamento Iglesia:

Transitable con precaución.

- RN 149 – Departamento Calingasta:

Transitable con precaución.

Recomendaciones generales:

- Evitar conducir de noche en zonas con niebla o precipitaciones.

- Mantener luces bajas encendidas y respetar la distancia de seguridad.

- Consultar el estado actualizado de rutas antes de viajar.

- https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

