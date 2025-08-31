Receta de pastel de papa argentino: versión casera fácil

El pastel de papa argentino es un clásico invernal que combina puré suave, carne especiada y gratinado de queso. Una receta ideal para compartir en familia.

El pastel de papa es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. Se trata de una receta rendidora y contundente que siempre aparece en las mesas de invierno. Con capas de puré bien cremoso, carne picada especiada y un dorado final de queso gratinado, es la definición de comida casera reconfortante.