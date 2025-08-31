Receta de pastel de papa argentino: versión casera fácil

El pastel de papa es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. Se trata de una receta rendidora y contundente que siempre aparece en las mesas de invierno. Con capas de puré bien cremoso, carne picada especiada y un dorado final de queso gratinado, es la definición de comida casera reconfortante.
Cómo hacer un pastel de papa fácil
Preparar el puré: hervir las papas peladas hasta que estén blandas. Pisarlas y mezclar con manteca, leche, sal y pimienta hasta lograr una textura cremosa.
Hacer el relleno: sofreír la cebolla, el ajo y el morrón en aceite. Agregar la carne picada, condimentar con pimentón, comino, sal y pimienta. Cocinar hasta que quede jugosa.
Armar el pastel: en una fuente, colocar una capa de puré, luego el relleno de carne (podés sumar huevo duro picado) y cubrir con otra capa de puré.
Gratinar: espolvorear con queso rallado y llevar al horno a 200 °C hasta que la superficie esté dorada.
Tips para el invierno
Acompañar con pan casero o una ensalada fresca para equilibrar sabores.
Si querés una versión más liviana, podés usar pollo picado en lugar de carne vacuna.
Preparalo con tiempo: se puede guardar en heladera y recalentar al día siguiente sin perder sabor.
La receta de pastel de papa es un clásico de la mesa argentina que nunca pasa de moda. Fácil, rendidor y lleno de sabor, es la opción perfecta para disfrutar en las noches frías de San Juan.