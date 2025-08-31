domingo 31 de agosto 2025

Cocina

Receta de pastel de papa argentino: versión casera fácil

El pastel de papa argentino es un clásico invernal que combina puré suave, carne especiada y gratinado de queso. Una receta ideal para compartir en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pastel de papa argentino es un clásico invernal que combina puré suave, carne especiada y gratinado de queso. Una receta ideal para compartir en familia.

El pastel de papa argentino es un clásico invernal que combina puré suave, carne especiada y gratinado de queso. Una receta ideal para compartir en familia.

El pastel de papa es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. Se trata de una receta rendidora y contundente que siempre aparece en las mesas de invierno. Con capas de puré bien cremoso, carne picada especiada y un dorado final de queso gratinado, es la definición de comida casera reconfortante.

Ingredientes para un pastel de papa casero

  • 1 kg de papas

  • 500 g de carne picada (vacuna o mixta)

  • 2 cebollas grandes

  • 1 morrón rojo

  • 2 dientes de ajo

  • 2 huevos duros (opcional)

  • 200 g de queso rallado

  • Aceite, sal, pimienta, pimentón y comino

  • Leche y manteca para el puré

‍ Cómo hacer un pastel de papa fácil

  • Preparar el puré: hervir las papas peladas hasta que estén blandas. Pisarlas y mezclar con manteca, leche, sal y pimienta hasta lograr una textura cremosa.

  • Hacer el relleno: sofreír la cebolla, el ajo y el morrón en aceite. Agregar la carne picada, condimentar con pimentón, comino, sal y pimienta. Cocinar hasta que quede jugosa.

  • Armar el pastel: en una fuente, colocar una capa de puré, luego el relleno de carne (podés sumar huevo duro picado) y cubrir con otra capa de puré.

  • Gratinar: espolvorear con queso rallado y llevar al horno a 200 °C hasta que la superficie esté dorada.

Tips para el invierno

  • Acompañar con pan casero o una ensalada fresca para equilibrar sabores.

  • Si querés una versión más liviana, podés usar pollo picado en lugar de carne vacuna.

  • Preparalo con tiempo: se puede guardar en heladera y recalentar al día siguiente sin perder sabor.

La receta de pastel de papa es un clásico de la mesa argentina que nunca pasa de moda. Fácil, rendidor y lleno de sabor, es la opción perfecta para disfrutar en las noches frías de San Juan.

