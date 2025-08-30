Llegó el frío: receta fácil y rápida de sopaipillas sanjuaninas

La receta de sopaipillas sanjuaninas es sencilla, económica y deliciosa. En solo 5 pasos podés preparar este clásico que reconforta en los días de invierno y mantiene viva una de las tradiciones más queridas de la cocina local.
Un clásico con pocos ingredientes y fácil de hacer.
Las sopaipillas sanjuaninas son un clásico de la cocina local. Su masa suave y esponjosa, con un sabor inconfundible, las convierte en la compañía perfecta para la merienda o para disfrutar recién hechas en una tarde de invierno.
Además de ser ricas y rendidoras, se preparan con ingredientes simples que siempre tenemos en casa.
500 g de harina común
1 cucharadita de sal
2 cucharadas de grasa derretida o manteca
1 taza de agua tibia (aprox.)
Aceite o grasa para freír
Armar la masa: En un bowl, mezclar la harina con la sal y la grasa derretida.
Hidratar: Agregar agua tibia de a poco hasta formar una masa suave y elástica.
Descansar: Dejar reposar la masa unos 15 minutos tapada con un repasador.
Formar las sopaipillas: Estirar la masa con palo de amasar y cortar discos medianos.
Freír: Cocinar en aceite o grasa caliente hasta que estén doradas de ambos lados.
Servilas calientes con azúcar, miel o dulce de leche.
Para una versión más liviana, podés hornearlas en lugar de freírlas.
Acompañan perfecto un mate, un té o un café bien cargado en las tardes frías sanjuaninas.
¿Cuál es tu receta fácil favorita para hacer sopaipillas? contános y compartí tus tips.