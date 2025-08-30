sábado 30 de agosto 2025

Santa Rosa

Llegó el frío: receta fácil y rápida de sopaipillas sanjuaninas

Un clásico con pocos ingredientes y fácil de hacer. Te compartimos la receta de sopaipillas sanjuaninas en solo 5 pasos, ideal para acompañar los días fríos con mate o café.

Por Irene Toledo
sopaipillas-sanjuaninas-receta-facil-san-juan

La receta de sopaipillas sanjuaninas es sencilla, económica y deliciosa. En solo 5 pasos podés preparar este clásico que reconforta en los días de invierno y mantiene viva una de las tradiciones más queridas de la cocina local.

Las sopaipillas, tradición sanjuanina

image.png
Las sopaipillas, son una excelente compañía para un día de lluvia en San Juan.

Las sopaipillas, son una excelente compañía para un día de lluvia en San Juan.

Las sopaipillas sanjuaninas son un clásico de la cocina local. Su masa suave y esponjosa, con un sabor inconfundible, las convierte en la compañía perfecta para la merienda o para disfrutar recién hechas en una tarde de invierno.

Además de ser ricas y rendidoras, se preparan con ingredientes simples que siempre tenemos en casa.

Ingredientes para sopaipillas

  • 500 g de harina común

  • 1 cucharadita de sal

  • 2 cucharadas de grasa derretida o manteca

  • 1 taza de agua tibia (aprox.)

  • Aceite o grasa para freír

‍ Receta rápida de sopaipillas en 5 pasos

  • Armar la masa: En un bowl, mezclar la harina con la sal y la grasa derretida.

  • Hidratar: Agregar agua tibia de a poco hasta formar una masa suave y elástica.

  • Descansar: Dejar reposar la masa unos 15 minutos tapada con un repasador.

  • Formar las sopaipillas: Estirar la masa con palo de amasar y cortar discos medianos.

  • Freír: Cocinar en aceite o grasa caliente hasta que estén doradas de ambos lados.

Tips para el frío

  • Servilas calientes con azúcar, miel o dulce de leche.

  • Para una versión más liviana, podés hornearlas en lugar de freírlas.

  • Acompañan perfecto un mate, un té o un café bien cargado en las tardes frías sanjuaninas.

¿Cuál es tu receta fácil favorita para hacer sopaipillas? contános y compartí tus tips.

