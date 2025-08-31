domingo 31 de agosto 2025

Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

El detenido fue señalado como el autor de los disparos que hirieron a un vecino en el rostro, manos y brazo. La Justicia investiga el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho de extrema violencia se registró este sábado en Alto de Sierra Este, donde un hombre resultó herido tras ser atacado con una pistola de aire comprimido. El agresor, identificado como Christian Rodrigo Escalante, de 29 años, fue detenido luego de un operativo conjunto de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este y la Brigada de Comisaría 5ª.

Según la denuncia realizada por la pareja de la víctima, un sujeto se presentó en su domicilio y agredió a Maximiliano Ale , efectuando varios disparos con una pistola, aparentemente para robarle. El hombre sufrió lesiones en las manos, el brazo izquierdo, el rostro y la cabeza, además de recibir amenazas directas por parte del atacante.

Tras un rápido despliegue policial, los efectivos localizaron a un grupo de personas entre las cuales la víctima logró identificar a Escalante como el autor del ataque. En medio del procedimiento, algunos vecinos comenzaron a arrojar objetos contundentes contra la Policía, por lo que los uniformados trasladaron de inmediato al detenido a la base para resguardar su integridad y la del personal actuante.

Posteriormente, junto a investigadores de la Brigada de la Seccional 5ª, se realizó un rastrillaje en la zona que permitió el hallazgo y secuestro de una pistola negra, presuntamente utilizada en la agresión.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Genéricos, bajo las directivas de la ayudante fiscal Dra. Rosana Riveros, quien dispuso las medidas legales correspondientes.

Cabe destacar que Escalante cuenta con múltiples antecedentes vinculados a robos millonarios, lo que agrava aún más su situación judicial.

