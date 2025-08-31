domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Lo sorprendieron robando en un local de Capital y terminó detenido

El ladrón fue sorprendido cuando sacaba tubos LED de un comercio, ubicado en calle Mendoza y Almirante Brown.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Un hombre de 26 años fue detenido en la madrugada de este domingo cuando intentaba sustraer mercadería de un local ubicado en el centro sanjuanino.

Lee además
balacera en alto de sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
insolito robo en video: huia de la escena mostrando un arma y se metio un tiro en su parte intima
Impactante

Insólito robo en video: huía de la escena mostrando un arma y se metió un tiro en su parte íntima

El hecho ocurrió cerca de las 05:45 horas, cuando el móvil Halcón 63 del Comando Central, a cargo del cabo primero Millicay y el cabo Recabarren, realizaba recorridas de prevención en inmediaciones de calle Mendoza y Almirante Brown. En ese momento, los efectivos observaron a un sujeto bajando tubos fluorescentes LED del comercio denominado Santa Bárbara.

Sin título

Al advertir que no se trataba del propietario del lugar, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso, identificado como Luciano Rodrigues, argentino, soltero, de 26 años.

Tras comunicar el hecho al sistema acusatorio 105, el fiscal de turno, Dr. Sergio Cúneo, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido vinculado al legajo N.º 111/25, caratulado como “robo simple”, a disposición de la UFI de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

Recién salido del Penal, intentó robar una bici a punta de cuchillo a un estudiante

El ladrón más sanjuanino: lo filmaron cuando se robó un semitón

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Cae "El Mono" y "El Gringo", ladrones vinculados al robo en casas familiares

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el guascazo, el femicida que dijo que asesinaria 50.000 veces mas a su expareja, es una seda en el penal de chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Te Puede Interesar

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua
Panorama complejo

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua

Por Celeste Roco Navea
Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental video
Minuto a minuto

Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia
Informe

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas
Tiempo en el Monumental

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas