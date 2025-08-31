Lo sorprendieron robando en un local de Capital y terminó detenido

Un hombre de 26 años fue detenido en la madrugada de este domingo cuando intentaba sustraer mercadería de un local ubicado en el centro sanjuanino.

El hecho ocurrió cerca de las 05:45 horas , cuando el móvil Halcón 63 del Comando Central , a cargo del cabo primero Millicay y el cabo Recabarren, realizaba recorridas de prevención en inmediaciones de calle Mendoza y Almirante Brown . En ese momento, los efectivos observaron a un sujeto bajando tubos fluorescentes LED del comercio denominado Santa Bárbara.

Al advertir que no se trataba del propietario del lugar, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso, identificado como Luciano Rodrigues, argentino, soltero, de 26 años.

Tras comunicar el hecho al sistema acusatorio 105, el fiscal de turno, Dr. Sergio Cúneo, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido vinculado al legajo N.º 111/25, caratulado como “robo simple”, a disposición de la UFI de Flagrancia.