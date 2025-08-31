domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

Susto en el barrio La Superiora por un incendio: creen que lo provocó el motor de un aire acondicionado

Las llamas provocaron daños en gran parte de la vivienda, aunque afortunadamente no hubo heridos ni víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Un incendio se registró en una vivienda del Barrio La Superiora, en Rawson, generando preocupación entre los vecinos, aunque sin dejar víctimas.

Lee además
lo sorprendieron robando en un local de capital y termino detenido
Flagrancia

Lo sorprendieron robando en un local de Capital y terminó detenido
balacera en alto de sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

El propietario, un hombre de 36 años, se encontraba ausente cuando se desató el fuego. Según indicaron vecinos, fueron ellos quienes advirtieron la presencia de humo saliendo del fondo de la casa y llamaron de inmediato al 911 para alertar a las autoridades.

Al llegar al lugar, el Destacamento N°1 de Bomberos D-9 constató que las llamas se habían originado en el equipo externo de un aire acondicionado instalado en la pared. Según los bomberos, el incendio se produjo porque el respiradero de una estufa en la parte inferior de la pared estaba obstruido por un objeto inflamable, lo que facilitó la propagación del fuego.

Sin título

El siniestro provocó daños en la cámara de seguridad, el cableado eléctrico, un techado de madera y el propio equipo de aire acondicionado. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el incendio fue controlado rápidamente por los efectivos.

Seguí leyendo

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Jon 'El Cansado' Díaz, detenido por robarse una silla de un bar del centro sanjuanino

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza

Intentó robar en una escuela de Capital y lo sorprendieron con un matafuegos en la mochila

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
balacera en alto de sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Te Puede Interesar

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que lookea a los jugadores verdinegros
Historia

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Por Antonella Letizia
Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua
Panorama complejo

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental video
Torneo Clausura

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo
Iniciativa

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo