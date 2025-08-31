Susto en el barrio La Superiora por un incendio: creen que lo provocó el motor de un aire acondicionado

Un incendio se registró en una vivienda del Barrio La Superiora , en Rawson, generando preocupación entre los vecinos, aunque sin dejar víctimas.

El propietario, un hombre de 36 años, se encontraba ausente cuando se desató el fuego. Según indicaron vecinos, fueron ellos quienes advirtieron la presencia de humo saliendo del fondo de la casa y llamaron de inmediato al 911 para alertar a las autoridades.

Al llegar al lugar, el Destacamento N°1 de Bomberos D-9 constató que las llamas se habían originado en el equipo externo de un aire acondicionado instalado en la pared. Según los bomberos, el incendio se produjo porque el respiradero de una estufa en la parte inferior de la pared estaba obstruido por un objeto inflamable, lo que facilitó la propagación del fuego.

El siniestro provocó daños en la cámara de seguridad, el cableado eléctrico, un techado de madera y el propio equipo de aire acondicionado. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el incendio fue controlado rápidamente por los efectivos.