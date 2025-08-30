sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Jon 'El Cansado' Díaz, detenido por robarse una silla de un bar del centro sanjuanino

El ladrón fue atrapado por la policía cuando intentaba irse corriendo con la silla plegable que había hurtado de un local comercial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jon Díaz quedó detenido tras intentar robarse una silla plegable.

Jon Díaz quedó detenido tras intentar robarse una silla plegable.

Un hombre de 33 años, identificado como Jon 'El Cansado' Díaz, fue detenido por personal policial en la zona céntrica de San Juan, luego de ser acusado de hurtar una silla de tipo pegable de un local comercial ubicado en calle Rivadavia.

Lee además
Operativo policial con detenido. Imagen ilustrativa
En Mendoza

El 'Poco equilibrio', detenido: robó en una casa y terminó preso por caerse cuando escapaba por los techos
Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

El sujeto fue interceptado por la policía después de intentar huir con la silla, y fue reconocido por el propietario de "Rocky Bay" como el autor del hurto.

La silla fue secuestrada y reconocida por el dueño como de su propiedad. El Ayudante Fiscal Dr. Mauricio Flores dispuso que se inicie el procedimiento especial de Flagrancia para 'El Cansado' Díaz.

Temas
Seguí leyendo

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Logró abrir la puerta de un camión para robar, pero cayó poco después

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza

Intentó robar en una escuela de Capital y lo sorprendieron con un matafuegos en la mochila

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores
El listado completo

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear
Operativo policial

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Te Puede Interesar

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
En las calles

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

Por Miriam Walter
El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo
Daños en 25 de Mayo

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas
Turismo y más

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje
Deber cumplido

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima