Jon 'El Cansado' Díaz, detenido por robarse una silla de un bar del centro sanjuanino

Jon Díaz quedó detenido tras intentar robarse una silla plegable.

Un hombre de 33 años, identificado como Jon 'El Cansado' Díaz, fue detenido por personal policial en la zona céntrica de San Juan, luego de ser acusado de hurtar una silla de tipo pegable de un local comercial ubicado en calle Rivadavia.

El sujeto fue interceptado por la policía después de intentar huir con la silla, y fue reconocido por el propietario de "Rocky Bay" como el autor del hurto.

La silla fue secuestrada y reconocida por el dueño como de su propiedad. El Ayudante Fiscal Dr. Mauricio Flores dispuso que se inicie el procedimiento especial de Flagrancia para 'El Cansado' Díaz.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas detenido

silla

bar