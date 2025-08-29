viernes 29 de agosto 2025

En Mendoza

El 'Poco equilibrio', detenido: robó en una casa y terminó preso por caerse cuando escapaba por los techos

Vecinos escucharon ruidos y llamaron al 911. El ladrón, con total impunidad, ingresó a un domicilio a plena luz del día y, cuando se daba a la fuga con un botín que contenía electrodomésticos y hasta una jaula con aves, fue alcanzado por la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Operativo policial con detenido. Imagen ilustrativa

Un delincuente ingresó con total impunidad a robar a plena luz del día al domicilio familiar ubicado en calle Maipú al 2400, en el Barrio Amigorena, de la localidad de Las Heras. Para no ser descubierto decidió escapar por el patio y darse a la fuga por los techos.

Los vecinos que escucharon los ruidos y alcanzaron a individualizarlo en el acto delictivo, avisaron rápidamente a las autoridades a través del 911. Fue así que se hizo presente un móvil de la Policía de Mendoza que hacía rondines por la zona.

A los pocos minutos lograron interceptarlo y le dieron la voz de alto, por lo que el acusado no tuvo escapatoria. Fue identificado como Diego Armando Silva Ulloa, de 43 años de edad.

Lo apresaron arriba de los techos cuando intentaba escapar con el botín consistente en un televisor, herramientas, electrodomésticos como una pava eléctrica y una planchita para el pelo, botellas de fernet, dos sachet de leche y hasta una jaula con aves silvestres.

Al pedir autorización para proceder, el Ministerio Público Fiscal dio la orden que el hombre fuera aprehendido y trasladado a sede policial junto al botín y que las aves fueran entregadas a la Policía Rural.

