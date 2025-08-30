sábado 30 de agosto 2025

En Santa Fe

Escándalo en una escuela: la madre de un alumno le pegó a una maestra durante una reunión de padres

Debió intervenir la policía. Según la agresora, el conflicto había comenzado tiempo atrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dramático episodio ocurrió en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de Santa Fe. (Foto: Google Street View)

Una mamá golpeó a una maestra en medio de una reunión de padres, delante de otros familiares de los estudiantes. El hecho ocurrió este viernes al mediodía en una escuela de la ciudad de Santa Fe.

Tras el incidente, las autoridades de la institución pidieron asistencia a la policía, que se acercó al establecimiento y detuvo a la agresora. La mujer reconoció haber golpeado a la docente con quien, según su relato, había tenido problemas en el pasado.

De acuerdo con la información publicada por el portal santafesino El Litoral, el dramático episodio tuvo lugar en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el cruce de las calles Primera Junta y 1° de Mayo, frente a la Plaza San Martín, en el corazón de esa ciudad.

Una patrulla de la Brigada Motorizada llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 y al ingresar, un hombre que había sido testigo del hecho les contó lo que había pasado. Según dijo, estaban en una reunión con las familias, cuando la mamá de uno de los estudiantes increpó a la maestra y luego le pegó en la cara.

Los agentes hablaron primero con la víctima. La docente les contó que la mujer la había amenazado y luego la había golpeado. La acusada, que permanecía allí, admitió haber cometido la golpiza y se excusó diciendo que le pegó porque tenía problemas desde hacía un tiempo con ella y nadie en la escuela le daba una solución.

La agresora terminó detenida y fue trasladada a la Estación Sur, donde iniciaron las actuaciones correspondientes en su contra. La mujer fue acusada de lesiones leves y amenazas simples.

