Alimentación saludable desde la infancia: lanzan en San Juan el programa "Nutrición en Vivo 2026"

El programa Nutrición en Vivo propone que estudiantes de nivel inicial y primario de San Juan incorporen hábitos saludables y los transmitan también a sus familias.

La Fundación Modo de Vida lanzó en San Juan la edición 2026 del programa educativo “Nutrición en Vivo”, una propuesta de años que busca fomentar hábitos de alimentación saludable entre estudiantes de nivel inicial y primario de toda la provincia.

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La iniciativa apunta a que las escuelas incorporen contenidos vinculados con la nutrición y el bienestar de manera práctica dentro del aula, con herramientas pedagógicas pensadas especialmente para docentes y alumnos.

El programa 2026 se desarrollará bajo una modalidad bimodal, con un inicio online y gratuito. De esta manera, educadores de todos los departamentos de San Juan podrán acceder a los contenidos y materiales necesarios para trabajar la educación alimentaria con sus estudiantes.

Recursos didácticos

Para acompañar el trabajo docente, la propuesta la fundación Modo de vida incluye distintos recursos didácticos, entre ellos diez micro programas educativos animados, una guía pedagógica nutricional con sugerencias de actividades áulicas y propuestas concretas para implementar meriendas y quioscos saludables en las escuelas.

Además, los docentes participantes podrán acceder a capacitaciones específicas que otorgarán puntaje oficial, reconociendo su participación en el programa.

De la escuela a la casa

Desde la organización explicaron que el objetivo es que los hábitos saludables que los chicos incorporen en la escuela también se trasladen a sus hogares y a su entorno social.

En ese sentido, durante el ciclo se desarrollará la campaña “Alimentando Voluntades”, una serie de acciones educativas que buscarán que los alumnos se conviertan en verdaderos “Embajadores Saludables” dentro de sus comunidades.

Las instituciones educativas interesadas en participar pueden obtener más información o inscribirse a través del sitio web nutricionenvivo.wixsite.com/sanjuán. También pueden escribir por WhatsApp al 264-4569706, o en las redes sociales @nutricionenvivo y @fundacionmododevida.