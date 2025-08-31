Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental

A todo o nada. San Martín necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para quedarse en Primera y este partido será importante por el envión anímico. Viene de conseguir un buen resultado frente a Gimnasia La Plata y llega entonado para el cruce ante River esta tarde en el Monumental. Dos jugadores de peso que vuelven y el recuerdo que busca repetir.
Las tres dudas de Marcelo Gallardo para recibir al elenco sanjuanino:
Uno de los que se perfila para estar desde el primer minuto es Lautaro Rivero, quien estará reemplazando a Paulo Díaz. No sólo la duda está en la defensa, sino que también en el mediocampo, ya que puede sumar minutos otra vez desde el inicio Kevin Castaño. Por otro lado, puede haber cambio de esquema si Facundo Colidio aparece como titular en lugar de "Nacho" Fernández para conformar un 4-3-3 en ataque.