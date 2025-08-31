domingo 31 de agosto 2025
Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental

Foto: Prensa San Martín.

El equipo sanjuanino, que viene dulce tras la victoria ante Gimnasia La Plata, visita al Millonario desde las 19.15hs en el Monumental. El regreso de los pesos pesados y el recuerdo feliz que busca repetir.

Por Antonella Letizia

A todo o nada. San Martín necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para quedarse en Primera y este partido será importante por el envión anímico. Viene de conseguir un buen resultado frente a Gimnasia La Plata y llega entonado para el cruce ante River esta tarde en el Monumental. Dos jugadores de peso que vuelven y el recuerdo que busca repetir.

A menos de 24 horas de estadía en Buenos Aires, el equipo verdinegro ya se mentalizó en salir a la cancha para conseguir los tres puntos que necesita para escaparle al descenso. Claro está que no será para nada fácil chocar ante el River de Gallardo que viene peleando tres frentes: el grupo del Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores, con Franco Armani inmenso.

Sin embargo, el 'Pipi' también tiene sus armas y no se guardará nada para intentar complicar al Millonario. Vuelve Diego González y Horacio Tijanovich, que ya se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones. Y eso es un punto alto para San Martín y el posible once, ya que podrían ingresar de entrada.

El duelo entre San Martín y River se disputará desde las 19.15hs, con el arbitraje de Darío Herrera

Con seis fechas disputadas, el Verdinegro acumula ocho puntos y llega con el envión de dos triunfos en casa ante Deportivo Riestra y Gimnasia. La parada en Núñez será el primero de dos compromisos de alta dificultad fuera de San Juan: luego lo espera Belgrano en Córdoba.

Las tres dudas de Marcelo Gallardo para recibir al elenco sanjuanino:

Uno de los que se perfila para estar desde el primer minuto es Lautaro Rivero, quien estará reemplazando a Paulo Díaz. No sólo la duda está en la defensa, sino que también en el mediocampo, ya que puede sumar minutos otra vez desde el inicio Kevin Castaño. Por otro lado, puede haber cambio de esquema si Facundo Colidio aparece como titular en lugar de "Nacho" Fernández para conformar un 4-3-3 en ataque.

¿Volverá a repetir la hazaña del 2015?

Embed - San Martín de San Juan sorprendió a River y le ganó en el Monumental
A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

Este archivo data desde el 2015 y presenta varias coincidencias para los hinchas del verdinegro. Aquel partido también se disputó en el mes de agosto, como el del próximo domingo, y contó con varios jugadores que actualmente visten las camisetas de ambos equipos. Fue un 17, cuando el equipo que dirigía Carlos Mayor superó 1-0 al de Marcelo Gallardo, con un gol de Facundo Pumpido, por la fecha 15 de la Superliga de ese año.

