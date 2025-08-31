domingo 31 de agosto 2025

En Mar del Plata

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina

Tras dos triunfos consecutivos, el Xeneize visita el Estadio José María Minella para enfrentar al Tiburón por la séptima fecha del Torneo Clausura. Será a partir de las 14:30 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Tras conseguir dos triunfos consecutivos (3-0 vs. Independiente Rivadavia y 2-0 vs. Banfield), Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata y, con un particular video, anunció los titulares que saldrán a la cancha.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo va por una tercera victoria que lo afiance dentro de los puestos de copa. La cita frente al Tiburón es en el Estadio José María Minella, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2025.

El partido se disputará a partir de las 14:30 horas y será transmitido por la señal de ESPN Premium. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Tiempo de San Juan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962190915545530479&partner=&hide_thread=false

