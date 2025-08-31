Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

En las últimas 24 horas en San Juan no paró de llover y, aunque el agua fue la sorpresa para gran parte de los sanjuaninos, hubo una pequeña porción que resultó aún más asombrada con la caída de nieve, no sólo por el fenómeno climático en sí, sino por los paisajes de ensueño que resultaron como consecuencia.

2aac6117-b6b7-49e0-9423-30e2a6d514dc La nieve en Pedernal, Sarmiento Ese fue el caso de Barreal, Bauchazeta y Pedernal, donde cayó nieve y los lugares parecieron sacados de una escena lejana. Como si se tratara de sitios donde la blancura en arboledas y pastizales es algo habitual, así se ofrecieron estos distintivos puntos de la provincia y, por tanto, hubo quienes inmortalizaron el momento, ya sea con fotos o videos.

Nieve en Bauchazeta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962170590548140302&partner=&hide_thread=false Así nevó en Bauchazeta, en Iglesia, durante la mañana de este domingo, en medio de un fuerte temporal de lluvias y tormentas en San Juan pic.twitter.com/r2SXiG34z4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 31, 2025 La nieve en Barreal Fue captada por el director de cine y creador de contenidos, Huevo Muñoz, quien compartió la experiencia en redes y con su impronta. Embed - Huevo|Gustavo Muñoz Lorenzo on Instagram: "Nieva en barreal San Juan" View this post on Instagram A post shared by Huevo|Gustavo Muñoz Lorenzo (@huevomunoz)

Compartí esta nota en redes sociales:







