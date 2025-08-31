domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Todo blanco!

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

No es Suiza, es San Juan. Es que con temporal que sorprendió a la mayoría con lluvias, en algunos puntos de la provincia, el asombro fue más grande con nevadas que regalaron postales para el recuerdo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
6d15811e-d24b-4fab-8023-b706a8d4037d
2aac6117-b6b7-49e0-9423-30e2a6d514dc
f715c7fc-3b0c-478d-a6ab-8d34a7844f9b

En las últimas 24 horas en San Juan no paró de llover y, aunque el agua fue la sorpresa para gran parte de los sanjuaninos, hubo una pequeña porción que resultó aún más asombrada con la caída de nieve, no sólo por el fenómeno climático en sí, sino por los paisajes de ensueño que resultaron como consecuencia.

Lee además
granizo en la chimbera: mira las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
mas de 3.000 familias de todo san juan fueron asistidas tras danos e inundaciones en sus viviendas
Relevamiento

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas
2aac6117-b6b7-49e0-9423-30e2a6d514dc
La nieve en Pedernal, Sarmiento

La nieve en Pedernal, Sarmiento

Ese fue el caso de Barreal, Bauchazeta y Pedernal, donde cayó nieve y los lugares parecieron sacados de una escena lejana. Como si se tratara de sitios donde la blancura en arboledas y pastizales es algo habitual, así se ofrecieron estos distintivos puntos de la provincia y, por tanto, hubo quienes inmortalizaron el momento, ya sea con fotos o videos.

Nieve en Bauchazeta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962170590548140302&partner=&hide_thread=false

La nieve en Barreal

Fue captada por el director de cine y creador de contenidos, Huevo Muñoz, quien compartió la experiencia en redes y con su impronta.

Embed - Huevo|Gustavo Muñoz Lorenzo on Instagram: "Nieva en barreal San Juan"

Seguí leyendo

Lugares abandonados: el gigante dormido de los espumantes, parte de la historia de Rivadavia

San Juan y un congreso imperdible que la reafirma como la capital nacional del jazz

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Por riesgo de derrumbe, dos familias debieron ser evacuadas en Médano de Oro

El nuevo edificio de 4 pisos del Instituto Odontológico de San Juan ya va por el 15%: ¿cómo se ve?

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum

Video: un sillón ideal para disfrutar la naturaleza de Jáchal

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin rodriguez, la estrella de netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Te Puede Interesar

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas
Relevamiento

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La bodega, paralizada en el tiempo. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante dormido de los espumantes, parte de la historia de Rivadavia

El Guascazo, el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es una seda en el penal de Chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina
En Mar del Plata

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina

Foto: Prensa San Martín. video
A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental