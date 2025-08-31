El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo

Por más de una década, un terreno ubicado sobre el Lateral de Circunvalación, frente a la Plaza del barrio El Carmen, permaneció vacío, olvidado y con deudas acumuladas de servicios. Hoy, ese mismo lugar late de otra manera: allí se escuchan las risas de los jubilados, los aplausos tras cada jugada de tejo y se huele un asado compartido los fines de semana. La tarea, la hizo posible la Sociedad Civil y Club de Adultos Sol y Vida , un club de adultos mayores que decidió recuperar el predio y darle una nueva vida.

Oficial Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

“Cuando llegamos, esto era tierra de nadie. Los vecinos nos agradecen porque de noche estaba todo oscuro y vacío. Hoy es un espacio de encuentro y deporte”, contó a Tiempo de San Juan Jorge Omar Ventimiglia , presidente de la entidad.

De Parque de Mayo a Circunvalación

La historia del grupo se remonta a cuando los jubilados se reunían en las canchas de tejo del Parque de Mayo. “Éramos más de 200 personas de distintos departamentos que nos juntábamos a jugar. Pero cuando se hicieron las obras de ampliación, perdimos ese lugar”, recordó Ventimiglia.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 22.40.32 (1)

Lejos de resignarse, en 2018 conformaron la asociación y en 2019 lograron la personería jurídica. El terreno del IPV les fue cedido en comodato y este año, gracias a las gestiones de la directora de la repartición, lograron renovarlo por tres años más. Paralelamente, existe un expediente para que la donación definitiva se concrete en el futuro.

Actualmente, Sol y Vida cuenta con cerca de 50 socios, aunque el número va en aumento: solo en agosto sumaron seis nuevos. Además de tejo, practican ajedrez, tenis de mesa, truco, sapo y vóley adaptado (newcom). “Representamos a Capital en los Juegos Evita y hemos competido a nivel provincial y nacional. Tenemos varios títulos, incluso en la modalidad mixta”, resaltó orgulloso Ventimiglia.

Pero no todo es deporte. Los fines de semana, las prácticas se mezclan con reuniones sociales y asados familiares. “Los domingos las familias vienen, se quedan y almorzamos juntos. Esto se convirtió en una gran familia”, dijo el presidente.

Lo que viene

El club está en plena construcción de sanitarios con apoyo de la Secretaría de Deportes de la Provincia y de la Municipalidad de Capital. Además, los socios ya piensan en una galería para juegos de mesa y gestionan el cierre perimetral del predio. Todo con un detalle clave: gran parte de las obras se financian con aportes propios, además de la cuota mensual de 5 mil pesos.

“Pagamos deudas de servicios de más de diez años, pusimos todo al día. El esfuerzo es grande, pero vale la pena porque disfrutamos de un lugar que antes estaba abandonado y ahora es de todos”, subrayó Ventimiglia.

Si bien la mayoría de ellos son jubilados de la Cámara de Diputados, el club acepta a todo tipo de socio y la invitación está abierta para el que desee participar: “Quien quiera sumarse, puede acercarse, ver si le gusta y asociarse. Siempre hay lugar para más”.