Temporal de Santa Rosa: Orrego puso todos los recursos provinciales al servicio de los damnificados

El gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los recursos humanos y materiales del Gobierno de San Juan se destinen a atender a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en distintos puntos de la provincia.

El operativo es coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y cuenta con la colaboración del Ministerio de Salud , el Ministerio de Gobierno , el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Ambiente , que desde ayer trabajan con móviles, personal y recursos en los sectores más comprometidos.

La asistencia incluye la entrega de colchones, frazadas, alimentos, nylons, palos y otros elementos de primera necesidad. Los departamentos más afectados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde además se registraron familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados por los municipios.

“El objetivo es dar respuesta inmediata a cada sanjuanino damnificado y coordinar con los intendentes para acompañar a las familias en este difícil momento”, subrayó el gobernador Orrego.