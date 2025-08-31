Rivadavia asistió a familias afectadas por el temporal de Santa Rosa

El fuerte temporal de Santa Rosa dejó a su paso distintas dificultades en barrios y comunidades de Rivadavia. Frente a esta situación, el intendente Sergio Miodowsky, junto a la Dirección de Acción Social y el COEM (Centro de Operaciones de Emergencia Municipal), pusieron en marcha un operativo de asistencia inmediata que alcanzó a varias familias del departamento.

Las tareas incluyeron entrega de elementos de primera necesidad, acompañamiento social y relevamiento de daños en los hogares afectados. Los equipos municipales trabajaron en cada una de las comunas, escuchando de manera directa a los vecinos y brindando respuestas rápidas en un momento de gran vulnerabilidad.

Desde la Municipalidad destacaron también el esfuerzo conjunto de todas las áreas y el apoyo de los vecinos, que demostraron una vez más la fuerza de la comunidad rivadaviense para sobreponerse ante la adversidad.

