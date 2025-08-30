Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

El mal tiempo comenzó a hacerse sentir en San Juan. Este sábado, en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo , vecinos registraron una intensa caída de granizo que sorprendió en pleno mediodía.

El episodio se da en el marco de una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional , que anticipa lluvias de gran intensidad, ráfagas fuertes y tormentas eléctricas para gran parte de la provincia durante el fin de semana.

Las imágenes compartidas por residentes de la zona muestran el tamaño y la cantidad de piedras que cayeron en cuestión de minutos, dejando en evidencia la fuerza del fenómeno.

Desde organismos oficiales recomiendan extremar las medidas de precaución para evitar daños y riesgos personales mientras se mantenga la inestabilidad climática.