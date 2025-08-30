Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

El mal tiempo comenzó a hacerse sentir en San Juan. Este sábado, en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, vecinos registraron una intensa caída de granizo que sorprendió en pleno mediodía.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia por tormentas y vientos. En 25 de Mayo ya se registraron las primeras piedras de hielo.
El episodio se da en el marco de una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa lluvias de gran intensidad, ráfagas fuertes y tormentas eléctricas para gran parte de la provincia durante el fin de semana.
Las imágenes compartidas por residentes de la zona muestran el tamaño y la cantidad de piedras que cayeron en cuestión de minutos, dejando en evidencia la fuerza del fenómeno.
Desde organismos oficiales recomiendan extremar las medidas de precaución para evitar daños y riesgos personales mientras se mantenga la inestabilidad climática.