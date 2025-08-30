"Marolio", un perro gordo recorre las carnicerías en Neuquén y piden a la gente que no le dé de comer

En General Fernández Oro , Río Negro, todos conocen a Marolio , el perro que fue adoptado por los bomberos voluntarios y que se convirtió en una especie de vecino ilustre. Conocido por sus recorridas diarias por carnicerías y otros comercios, el animal se ganó el cariño de la comunidad a fuerza de simpatía… y de apetito.

En Mar del Sud Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: ¿certificados falsos de potabilidad?

Investigación Susto y vecinos en alerta por un hombre que quema autos cuando todos duermen

El problema es que esa costumbre lo llevó a un cuadro de obesidad que ahora preocupa a sus cuidadores. Por eso, desde el Cuartel de Bomberos difundieron un comunicado en redes sociales con un pedido claro:

“¡No le den comida a Marolio! Él ya recibe su ración diaria y agua, pero tiene un problema de salud que requiere dieta estricta”, explicaron.

image

Lejos de cerrar las puertas a quienes quieran compartir un momento con el perro, los bomberos ofrecieron una alternativa: “Si quieren hacer feliz a Marolio, vengan al cuartel a pasearlo. Le encanta caminar y jugar”.

Su rutina diaria está marcada por dos salidas fijas: una a primera hora de la mañana y otra al mediodía. Es en ese segundo recorrido cuando suele detenerse en los comercios del barrio para recibir alguna “picada extra”.

“Marolio es un personaje, se da maña para entrar a carnicerías, panaderías o rotiserías y probar de todo. Después, cuando vuelve lleno, no quiere ni mirar el alimento balanceado”, contó entre risas Diego Colantuono, jefe del cuartel, al medio LM Neuquén.

Con paseos, juegos y mucho afecto, sus cuidadores esperan que los vecinos entiendan el pedido y ayuden a que este perro querido por todo un pueblo pueda mejorar su salud sin dejar de ser la mascota más mimada del barrio.