sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No entendés lo que es basta

"Marolio", un perro gordo recorre las carnicerías en Neuquén y piden a la gente que no le dé de comer

La mascota del cuartel de General Fernández Oro es un personaje del barrio: visita carnicerías, panaderías y rotiserías, pero por un problema de salud sus cuidadores piden que no le den de comer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
perro gordo

En General Fernández Oro, Río Negro, todos conocen a Marolio, el perro que fue adoptado por los bomberos voluntarios y que se convirtió en una especie de vecino ilustre. Conocido por sus recorridas diarias por carnicerías y otros comercios, el animal se ganó el cariño de la comunidad a fuerza de simpatía… y de apetito.

Lee además
susto y vecinos en alerta por un hombre que quema autos cuando todos duermen
Investigación

Susto y vecinos en alerta por un hombre que quema autos cuando todos duermen
Imagen ilustrativa.
En Mar del Sud

Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: ¿certificados falsos de potabilidad?

El problema es que esa costumbre lo llevó a un cuadro de obesidad que ahora preocupa a sus cuidadores. Por eso, desde el Cuartel de Bomberos difundieron un comunicado en redes sociales con un pedido claro:

“¡No le den comida a Marolio! Él ya recibe su ración diaria y agua, pero tiene un problema de salud que requiere dieta estricta”, explicaron.

image

Lejos de cerrar las puertas a quienes quieran compartir un momento con el perro, los bomberos ofrecieron una alternativa: “Si quieren hacer feliz a Marolio, vengan al cuartel a pasearlo. Le encanta caminar y jugar”.

Su rutina diaria está marcada por dos salidas fijas: una a primera hora de la mañana y otra al mediodía. Es en ese segundo recorrido cuando suele detenerse en los comercios del barrio para recibir alguna “picada extra”.

“Marolio es un personaje, se da maña para entrar a carnicerías, panaderías o rotiserías y probar de todo. Después, cuando vuelve lleno, no quiere ni mirar el alimento balanceado”, contó entre risas Diego Colantuono, jefe del cuartel, al medio LM Neuquén.

Con paseos, juegos y mucho afecto, sus cuidadores esperan que los vecinos entiendan el pedido y ayuden a que este perro querido por todo un pueblo pueda mejorar su salud sin dejar de ser la mascota más mimada del barrio.

Seguí leyendo

El 'Poco equilibrio', detenido: robó en una casa y terminó preso por caerse cuando escapaba por los techos

Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se fugó en plena audiencia

Un peligro para la salud: la ANMAT retiró del mercado un conocido suplemento dietario

Nación hizo un cambio en los feriados que caen en fin de semana y sumó uno XL para octubre: cuándo será

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

"Tengo ganas y necesito trabajar": la historia de Darío, un electricista de 63 años que busca una oportunidad

Condenaron a 19 años de prisión al acusado del crimen de Mariano Barbieri en Palermo

Identificaron a los 3 demorados por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
susto y vecinos en alerta por un hombre que quema autos cuando todos duermen
Investigación

Susto y vecinos en alerta por un hombre que quema autos cuando todos duermen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Te Puede Interesar

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Por Pablo Mendoza
Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro

Temporal de Santa Rosa: así se vive el sábado pasado por agua en San Juan
Galería de imágenes

Temporal de Santa Rosa: así se vive el sábado pasado por agua en San Juan