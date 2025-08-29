Nación hizo un cambio en los feriados que caen en fin de semana y sumó uno XL para octubre: cuándo será

Por decreto, Nación cambió el funcionamiento de los feriados que caen en fin de semana. Así, se sumó un nuevo fin de semana largo al calendario 2025.

En las últimas horas, después de idas y vueltas, el presidente Javier Milei firmó el decreto 614/2025 que habilita el traslado de feriados que coincidan con fines de semana. Con esta medida quedó confirmado un nuevo fin de semana largo en la Argentina: será el correspondiente al 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Como esta fecha cae domingo en 2025, inicialmente se descartaba que pudiera generar un descanso extendido. Sin embargo, la normativa publicada en el Boletín Oficial establece que los feriados trasladables que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al viernes inmediato anterior o al lunes posterior, según determine la autoridad competente.

De esta forma, el feriado del 12 de octubre se trasladará al lunes 13 de octubre, conformando un fin de semana largo que se extenderá del sábado 11 al lunes 13 de octubre.

La medida reglamenta un aspecto que no estaba contemplado de forma precisa en la Ley N° 27.399, que rige los feriados nacionales, y se apoya también en la Ley de Ministerios N° 22.520, que asigna a la Jefatura de Gabinete de Ministros la competencia en la materia. Con esta modificación, se busca evitar interpretaciones ambiguas y garantizar la aplicación concreta del traslado cuando el feriado caiga en fin de semana.

Según se explicó oficialmente, la decisión beneficia tanto a quienes buscan descansar como a los sectores vinculados al turismo, ya que la fecha llega en la previa de la temporada de verano.

El cronograma de feriados y fines de semana largos para lo que resta de 2025 es el siguiente

Feriados inamovibles 2025

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (jueves): Navidad

Feriados trasladables

12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se corre al lunes 13.

20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional, se mueve al lunes 24.

Feriados con fines turísticos