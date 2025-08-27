Desde Tierra del Fuego a tu casa, todo lo que hay que saber para la compra directa de celulares y televisores

Tras la decisión nacional de reducir impuestos sobre los electrodomésticos que se ensamblan en el sur del país, este miércoles se conoció que las empresas comenzaron a aplicar el sistema “courier”, que implica un servicio de mensajería rápida aérea desde Tierra del Fuego. Así se podrá acceder a celulares, televisores y otros electrodomésticos a valores bajos, recibiéndolos en la puerta de casa a los pocos días.

La empresa que inauguró el esquema fue Mirgor , con el lanzamiento de una página web específica (https://couriertdf.com /). De esta manera, desde este miércoles, los usuarios que deseen adquirir celulares, televisores y monitores marca Samsung y Qüint pueden ingresar al portal y completar la operación sin intermediarios ni trámites complejos.

Además, se conoció que en los próximos días se sumarán otras empresas, como Newsan, que tiene previsto hacerlo entre fines de esta semana y comienzos de la próxima. También BGH y el resto de las fabricantes de la isla se sumarán a la iniciativa en el corto plazo.

image

El régimen de ventas mediante courier desde Tierra del Fuego habilita a los fabricantes a despachar productos electrónicos directamente a consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada. El esquema se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con límites de cantidad y valor por transacción establecidos por la autoridad aduanera.

Las operaciones que ingresan bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente. Esta condición impacta de manera significativa en el precio final que afronta el usuario, ya que permite que los valores de venta sean notoriamente menores en comparación con los del mercado tradicional (entre 20% y 30% más bajos).

El comprador recibe los productos en su domicilio sin necesidad de realizar gestiones ante la Aduana ni afrontar cargos extras al momento de la entrega. Toda la operatoria se encuentra sujeta a la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza asistencia, cambios y devoluciones dentro de los plazos legales.

En el caso de Mirgor, la compra por ahora sólo podrá efectuarse en dólares mediante tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda y, al tratarse de una exportación, el vendedor emitirá una factura tipo E. En cuanto a la entrega, está garantizada en todo el país, salvo en la isla.

Características y funcionamiento del sistema

En la página de inicio, la consigna es clara: “Comprá en Tierra del Fuego a precio de otro país”. La empresa promociona envíos directos “de la fábrica a tu casa”, garantía oficial y plazos acotados.

image

Los usuarios pueden explorar un catálogo y todos los precios están expresados en dólares estadounidenses. Durante la compra, la plataforma detalla el costo del envío según el destino y el tipo de producto. El límite es de tres unidades iguales por año calendario y un monto máximo de 3.000 dólares por despacho, de acuerdo al reglamento publicado en la web y las condiciones exigidas por las entidades bancarias.

El sistema no permite pagos en cuotas. Es obligatorio contar con saldo en una cuenta bancaria en dólares y con una tarjeta de débito habilitada.

Una vez finalizada la operación, el comprador recibe una factura tipo E, la única modalidad admitida para este tipo de exportaciones minoristas.

Logística y cobertura territorial

Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles después de confirmada la compra y la entrega puede demorarse entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del usuario.

El seguimiento está disponible en tiempo real: la empresa proporciona el tracking por correo electrónico apenas despacha el pedido. Este canal cubre todo el territorio nacional, salvo la provincia fueguina, que por cuestiones regulatorias queda excluida.

El costo del envío se define en función del destino y la naturaleza del artículo, y siempre aparece desglosado antes de confirmar el pago.

Garantía, políticas de cambio y atención al cliente

Según detalla la web de Mirgor creada para esta venta directa, todos los productos comercializados gozan de garantía oficial. Si el comprador necesita realizar un cambio o devolución, dispone de diez días corridos a partir de la recepción del pedido, siguiendo lo estipulado por la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor.

image

En esos casos, los costos logísticos corren por cuenta de la empresa.

Ante la recepción de un producto dañado o con fallas, el comprador debe remitir fotos dentro de las 48 horas siguientes para activar el procedimiento de reemplazo gratuito. El centro de atención se encarga de gestionar todo el circuito y brindar respuestas ágiles.

Stock y abastecimiento

La empresa especifica en su página que todos los productos mostrados están en stock. Actualiza el catálogo en tiempo real y, si llegaran a agotarse determinadas unidades, se notifica inmediatamente al comprador para que elija entre la cancelación o un reemplazo. Los equipos provienen únicamente de fábricas certificadas, lo que, según manifiestan desde el portal, confirma su autenticidad y calidad.

Mientras Mirgor ya implementó la operatoria, otras empresas con producción local en la provincia trabajan para sumarse al sistema y habilitar sus propios portales.

Con información de Infobae