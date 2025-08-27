miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para aprovechar

Desde Tierra del Fuego a tu casa, todo lo que hay que saber para la compra directa de celulares y televisores

Se trata del sistema de mensajería rápida aérea desde Tierra del Fuego. Las empresas que tienen vigente el servicio, las que se sumarán y todos los detalles para cobrar a bajo costo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la decisión nacional de reducir impuestos sobre los electrodomésticos que se ensamblan en el sur del país, este miércoles se conoció que las empresas comenzaron a aplicar el sistema “courier”, que implica un servicio de mensajería rápida aérea desde Tierra del Fuego. Así se podrá acceder a celulares, televisores y otros electrodomésticos a valores bajos, recibiéndolos en la puerta de casa a los pocos días.

Lee además
empresarios textiles del pais preparan una ley anti shein tras el auge por las importaciones
Movida nacional

Empresarios textiles del país preparan una "ley anti Shein" tras el auge por las importaciones
Con un aumento en la tarifa del gas, financiarán el subsidio en las zonas frías como San Juan.
Servicios

La tarifa del gas subirá para sostener subsidios en zonas frías como San Juan

La empresa que inauguró el esquema fue Mirgor, con el lanzamiento de una página web específica (https://couriertdf.com/). De esta manera, desde este miércoles, los usuarios que deseen adquirir celulares, televisores y monitores marca Samsung y Qüint pueden ingresar al portal y completar la operación sin intermediarios ni trámites complejos.

Además, se conoció que en los próximos días se sumarán otras empresas, como Newsan, que tiene previsto hacerlo entre fines de esta semana y comienzos de la próxima. También BGH y el resto de las fabricantes de la isla se sumarán a la iniciativa en el corto plazo.

image

El régimen de ventas mediante courier desde Tierra del Fuego habilita a los fabricantes a despachar productos electrónicos directamente a consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada. El esquema se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con límites de cantidad y valor por transacción establecidos por la autoridad aduanera.

Las operaciones que ingresan bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente. Esta condición impacta de manera significativa en el precio final que afronta el usuario, ya que permite que los valores de venta sean notoriamente menores en comparación con los del mercado tradicional (entre 20% y 30% más bajos).

El comprador recibe los productos en su domicilio sin necesidad de realizar gestiones ante la Aduana ni afrontar cargos extras al momento de la entrega. Toda la operatoria se encuentra sujeta a la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza asistencia, cambios y devoluciones dentro de los plazos legales.

En el caso de Mirgor, la compra por ahora sólo podrá efectuarse en dólares mediante tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda y, al tratarse de una exportación, el vendedor emitirá una factura tipo E. En cuanto a la entrega, está garantizada en todo el país, salvo en la isla.

Características y funcionamiento del sistema

En la página de inicio, la consigna es clara: “Comprá en Tierra del Fuego a precio de otro país”. La empresa promociona envíos directos “de la fábrica a tu casa”, garantía oficial y plazos acotados.

image

Los usuarios pueden explorar un catálogo y todos los precios están expresados en dólares estadounidenses. Durante la compra, la plataforma detalla el costo del envío según el destino y el tipo de producto. El límite es de tres unidades iguales por año calendario y un monto máximo de 3.000 dólares por despacho, de acuerdo al reglamento publicado en la web y las condiciones exigidas por las entidades bancarias.

El sistema no permite pagos en cuotas. Es obligatorio contar con saldo en una cuenta bancaria en dólares y con una tarjeta de débito habilitada.

Una vez finalizada la operación, el comprador recibe una factura tipo E, la única modalidad admitida para este tipo de exportaciones minoristas.

Logística y cobertura territorial

Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles después de confirmada la compra y la entrega puede demorarse entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del usuario.

El seguimiento está disponible en tiempo real: la empresa proporciona el tracking por correo electrónico apenas despacha el pedido. Este canal cubre todo el territorio nacional, salvo la provincia fueguina, que por cuestiones regulatorias queda excluida.

El costo del envío se define en función del destino y la naturaleza del artículo, y siempre aparece desglosado antes de confirmar el pago.

Garantía, políticas de cambio y atención al cliente

Según detalla la web de Mirgor creada para esta venta directa, todos los productos comercializados gozan de garantía oficial. Si el comprador necesita realizar un cambio o devolución, dispone de diez días corridos a partir de la recepción del pedido, siguiendo lo estipulado por la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor.

image

En esos casos, los costos logísticos corren por cuenta de la empresa.

Ante la recepción de un producto dañado o con fallas, el comprador debe remitir fotos dentro de las 48 horas siguientes para activar el procedimiento de reemplazo gratuito. El centro de atención se encarga de gestionar todo el circuito y brindar respuestas ágiles.

Stock y abastecimiento

La empresa especifica en su página que todos los productos mostrados están en stock. Actualiza el catálogo en tiempo real y, si llegaran a agotarse determinadas unidades, se notifica inmediatamente al comprador para que elija entre la cancelación o un reemplazo. Los equipos provienen únicamente de fábricas certificadas, lo que, según manifiestan desde el portal, confirma su autenticidad y calidad.

Mientras Mirgor ya implementó la operatoria, otras empresas con producción local en la provincia trabajan para sumarse al sistema y habilitar sus propios portales.

Con información de Infobae

Seguí leyendo

Causa Andis: tras nuevos allanamientos y peritajes, cómo sigue la investigación

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones legislativas?: la decisión del Gobierno

La TV Pública no transmitirá el Mundial 2026

Mar del Plata: allanaron la casa donde estaría el cuadro robado por los nazis, pero...

Ex diputada nacional, a Only Fans

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Polémica en redes por el usó del mate durante el trabajo: del "son unos vagos" de Eduardo Feinmann al conductor uruguayo y su reacción viral

Presuntas coimas en Andis: ordenan bloquear cajas de seguridad para preservar pruebas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
empresarios textiles del pais preparan una ley anti shein tras el auge por las importaciones
Movida nacional

Empresarios textiles del país preparan una "ley anti Shein" tras el auge por las importaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Te Puede Interesar

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años
Mejoras

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete
A 5 años del crimen

Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido
A una semana

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ
Este miércoles

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ