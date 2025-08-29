Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei se recortaron más de 53.000 puestos en el Estado nacional

Los puestos en el Estado nacional se han reducido considerablemente durante el gobierno de Milei.

Se recortaron 53.345 empleos en el Estado nacional entre diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei y julio último, lo que representa una reducción del 10,6% de la dotación total de trabajadores.

Así lo reveló un informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger .

En lo que respecta a los despidos en la Administración Pública Nacional (APN), el plantel de empleados se redujo un 15,1%, mientras que el de las empresas estatales retrocedió en un 18,5%.

El informe, además, detalla que "el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 9,4%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 22,1% y 52,4%, respectivamente".

En concepto de lo que en el reporte se define como "ahorro por reducción del personal", se aseguró que hubo un recorte anual de 1.053 millones de dólares en sueldos.

SIGUE LA MOTOSIERRA que permitió sacar a 12 millones de argentinos de la pobreza. Mientras el kirchnerismo intenta retrotraernos al modelo de pobreza e inflación, nosotros avanzamos haciendo lo que está bien: bajar el gasto inútil para poder bajarle los impuestos a los… pic.twitter.com/4acVqfMX3T — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 28, 2025

Sturzenegger: “Sigue la motosierra”

Sturzenegger se refirió al informe con un posteo en su cuenta de la red social X y recalcó: “Sigue la motosierra que permitió sacar a 12 millones de argentinos de la pobreza”.

Al respecto, agregó: “Mientras el kirchnerismo intenta retrotraernos al modelo de pobreza e inflación, nosotros avanzamos haciendo lo que está bien: bajar el gasto inútil para poder bajarle los impuestos a los argentinos”.

El funcionario nacional cerró el posteo con un agradecimiento a Javier Milei por lo que definió como “el liderazgo”.

FUENTE: Crónica