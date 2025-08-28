Condenaron al sanjuanino detenido en el megaoperativo internacional contra la pornografía infantil

En un juicio abreviado, Maximiliano Ceballos (34), aceptó ser condenado. Este es el sanjuanino, oriundo de Santa Lucía, que cayó el último martes en el megaoperativo internacional contra la tenencia y distribución de material sexual de menores.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El sujeto fue uno de los aprehendidos en el operativo que se llevó a cabo en más de 15 países y que estuvo bajo el nombre de “Operación Internacional Aliados por la Infancia V”.
En un juicio abreviado, Maximiliano Ceballos (34), aceptó ser condenado. Este es el sanjuanino, oriundo de Santa Lucía, que cayó el último martes en el megaoperativo internacional contra la tenencia y distribución de material sexual de menores.
En una audiencia corta y luego de hablar con su abogado defensor, Ceballos admitió la autoría de los delitos que le endilgaron y fue sentenciado a 3 años de prisión condicional, expresaron fuentes judiciales.
El fiscal Pablo Martín de UFI Delitos Informáticos y Estafas expresó en la audiencia que llegaron 6 reportes de la Red 24/7 que un dispositivo sanjuanino tenía material pornográfico infantil.
Estos archivos fueron detectados por Meta (Facebook) y la vivienda buscada se ubicaba en La Legua, Santa Lucía. Con esos datos se llevó a cabo el allanamiento y detuvieron a esta persona.
En total fueron identificados 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer), con edades entre 29 y 80 años, además de dos menores convivientes que fueron debidamente resguardados. Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como el groo Ming, delitos previstos en los arts. 128 y 131 del Código Penal Argentino.
La investigación venía de hace meses y fue coordinada por organismos judiciales de distintos países, entre los cuales figura los EEUU y Argentina. Los operativos fueron realizados simultáneamente este martes último a primera hora de la mañana. Acá en territorio nacional se realizaron 52 allanamientos en 13 ciudades, los más importantes fueron en Capital Federal con 12 procedimientos y Buenos Aires, con otros 10. Esta investigación también involucró otros países de América.