Jaime Muñoz, el joven sanjuanino que se destaca en La Voz, fue salvado por Lali y sigue adelante

El sanjuanino Jaime Muñoz fue elegido por Lali y ya está en la etapa final de La Voz Argentina.

Lali dijo su nombre y Jaime Muñoz no pudo ocultar su emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se tapó el rostro con ambas manos antes de alzar la cabeza y agradecer. De ese modo, el sanjuanino de 18 años que se transformó de a poco en uno de los favoritos de La Voz Argentina superó una nueva instancia, dejó atrás los playoffs, evitó el paso de por la decisión del público y se encamina a las fases decisivas del programa de Telefe.

Cabe recordar que, en la etapa de playoffs Jaime había interpretado “La Barca”, en la versión de Luis Miguel, subiendo al escenario sin su guitarra por primera vez, el pasado domingo. En aquel momento su coach salvó a Valentino Rossi y el sanjuanino quedó en la cuerda floja. Sin embargo, tras escuchar a todo su equipo, Lali lo seleccionó en el grupo de quienes pasen directamente a la próxima etapa, evitando la votación telefónica.

Fue durante la noche de este lunes que cantante reveló los otros 4 participantes que pasarían a la siguiente etapa. "Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime –Muñoz.", anunció Lali y el participante se emocionó mientras sus compañeros lo abrazaban.

"Quien pasa esta noche también y continúa en el equipo es Alan (Lez)", confirmó la coach sobre el concursante que en esta instancia interpretó "Bad", de Michael Jackson. Luego, la estrella pop reveló que la tercera persona salvada en la noche, que se convertiría en el cuarto participante que sigue en el team, era Lola Kajt.

Finalmente, Lali anunció que el quinto lugar era para Rafael Morcillo; dejando así a decisión del público cuál será el destino de los otros 6 cantantes.

El camino de Jaime en lo que va del certamen

Ni bien el escenario de La Voz Argentina recibió al sanjuanino de sólo 18 años, Jaime se transformó en uno de los artistas más queridos de esta edición.

Desde su primera audición, mostró una voz capaz de conmover a todos. Los jurados giraron sus sillas al mismo tiempo, sorprendidos por su potencia y sensibilidad. Jaime eligió a Lali Espósito como coach y comenzó una historia que hoy lo coloca en la recta decisiva.

En las batallas, volvió a dejar claro su talento y recibió aplausos cerrados. En los knockouts interpretó “Pedacito de cielo” con guitarra en mano y conmovió hasta las lágrimas al jurado. La escena terminó con una ovación de pie.

Antes, había brillado con una versión de “Desencuentro” de Goyeneche, donde también deslumbró acompañado de su guitarra. La combinación de voz, presencia y emoción lo convirtió en favorito indiscutido.

La música es parte de su sangre. Nació en una familia de músicos y guitarristas. “Mi papá fue el que siempre estuvo. Todo lo que hago es por él”, confesó Jaime conmovido. A los 10 años, su padre lo impulsó a tocar en serio y desde entonces no se detuvo.

Ese vínculo lo marcó para siempre. “Soy multifacético, como me dice mi papá”, asegura. Además de la música, encontró en el boxeo un cable a tierra durante la adolescencia, combinando pasión y disciplina.

Su autenticidad y frescura conectaron con la gente. Soledad Pastorutti sorprendió al afirmar: “Él puede ganar La Voz Argentina 2025”. Un elogio que lo dejó sin palabras y que potenció aún más su imagen en el reality. Hoy, Jaime ya está cerca de la gran final.

*Con información de Telefe y Gente