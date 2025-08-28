jueves 28 de agosto 2025

Alivio en Albardón

Llegan los cambios en Dilexis: tras el cimbronazo, centralizan "gran parte de la producción en San Juan" con un importante anuncio

Tras un período crítico marcado por bajas ventas y sobrestock de productos, afirmaron que Dilexis retoma las tareas la próxima semana y anuncia el desarrollo de un nuevo producto. Desde el Ministerio de Producción local aseguraron que la sede de Albardón será el principal foco de las operaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El 30 de junio de 2017, Alejandro Ripani inauguró junto a Sergio Uñac la fábrica bajo la firma Tía Maruca.

“Dilexis, la planta de galletitas de Albardón, estuvo en un proceso de sobrestock de mercadería por la baja en las ventas, una situación similar a la que atraviesa buena parte de la industria nacional destinada al mercado interno”, explicó Martín en diálogo con Tiempo de San Juan.

Como medida preventiva, la firma otorgó licencias pagas al personal durante esta semana para reorganizar la producción y retomar actividades el próximo lunes. La decisión alcanza principalmente al personal operativo, aunque también incluye empleados de administración y mantenimiento, con el objetivo de optimizar los recursos y preparar el lanzamiento de un nuevo producto.

La empresa, que pertenece al grupo Argensun Foods, comenzó en los últimos años un proceso de reingeniería tras la compra de Dilexis y Tía Maruca. Martín detalló que la firma centraliza ahora gran parte de su producción en San Juan, luego de cerrar una de las plantas que operaba anteriormente en el país.

El nuevo proyecto apunta a diversificar la producción de la planta, que no solo seguirá elaborando galletitas, sino también otros productos de panificación y alimentos. “Están desarrollando nuevos productos y habrá una modificación de un producto existente con el lanzamiento de una nueva línea”, agregó el funcionario.

Esta semana, empleados de Dilexis habían recibido la noticia de vacaciones obligatorias debido al exceso de stock, derivado de la caída histórica en la demanda de productos de Tía Maruca. Esto afectó especialmente a la línea de tratas, que registró ventas casi nulas, según precisaron fuentes de la compañía.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, indicó que la situación era monitoreada mediante mesas de diálogo con el sindicato y representantes legales, y que se estableció un cronograma de pagos para saldar compromisos pendientes con los empleados y proveedores.

