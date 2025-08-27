miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oportunidad para ahorristas

Plazos fijos: los bancos actualizan las tasas y algunas ya alcanzan el 56%

La suba de los encajes -el dinero que los bancos deben tener inmovilizados- subirá en septiembre al 53,5%, y las entidades ajustan más arriba la tasa de interés que rinde congelar pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los plazos fijos siguen siendo una opción para los ahorristas en Argentina.

Los plazos fijos siguen siendo una opción para los ahorristas en Argentina.

La decisión del Banco Central de volver a subir los encajes, que desde el 1° de septiembre treparán al 53,5% —un nivel inédito en los últimos 32 años—, llevó a muchas entidades financieras a mejorar las tasas que pagan a los ahorristas por inmovilizar sus pesos en plazos fijos, que en algunos bancos ya alcanzan el 56% de tasa nominal anual. El reverso de esta situación será un mayor encarecimiento del crédito para empresas y particulares.

Lee además
Los bancos han vuelto a actualizar sus tasas de interés para los plazos fijos.
Ahorristas en alerta

Aumento de las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco por depósitos de $500 mil
Los precios actualizados de las frutas y verduras que se venden en la Feria de la Capital.
A sacar la calculadora

En una semana, el precio de 9 verduras aumentó en San Juan: algunas se fueron a las nubes

En menos de un mes, las tasas saltaron de menos del 30% a superar el 40% de TNA, y en las últimas horas algunos bancos ya ofrecen más del 55% anual por inmovilizar los pesos en un plazo fijo.

Ya pasó casi un año y medio desde que el Banco Central (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés. Desde entonces, durante meses, el rendimiento de los plazos fijos fue en caída. Ahora, en un contexto de apretón monetario y ruido político por la cercanía de las elecciones, el mercado cambió de rumbo.

Según el último dato oficial publicado correspondiente al viernes 22 de agosto, el promedio pagado en el sistema financiero por un plazo fijo a 30 días es del 51,3%. Desde este martes 26, algunas entidades ya superan el 55% de TNA, o el equivalente a 4,59% por 30 días.

El nuevo esquema de encajes —el dinero que los bancos deben inmovilizar y no pueden destinar ni a inversiones ni a préstamos— obliga a las entidades a buscar más depósitos para sostener su liquidez. Algunas entidades consultadas por Clarín, estiman que las tasas seguirán hacia arriba: tanto los rendimientos de los plazos fijos, como las tasas de todos los préstamos (empresas, personales e hipotecarios).

El Macro es de los que más paga: la cartera general en 53,5% (hasta $ 5 millones, haciendo el plazo fijo a través de la App de la entidad o Banca Internet), y Selecta y Preferencial 56% TNA. La general, la semana pasada estaba en 45%, es decir, subió 10 puntos en una semana. Y en el Supervielle ofrecen 51%.

Por su parte, en tasas para público en general: en el ICBC pagan un 47,7%, en Banco Nación y Comafi 47%, y en el BBVA y Galicia, 45%, Provincia 43%, el Hipotecario y Santander del 38% al 41%. También hay bancos de menor tamaño que ofrecen rendimientos altos: es el caso de CMF (52%), Reba (50%), Bica (51%) y Voii (51%). Entre los bancos públicos, el Nación acaba de subir su tasa al 47% y el Provincia a 48%.

Si se comparan los rendimientos mensuales de la tasa más alta y la más baja, un ahorrista que inmovilice pesos a 30 días obtendría, en ambos casos, un interés superior a la inflación proyectada para el año. El último dato oficial que se conoce es el de julio, que fue de 1,9% y para agosto se espera un IPC ubicado entre 1,8% y 2,1%, según los primeros pronósticos de las consultoras privadas.

El equipo económico confía en encontrar algo de alivio en la licitación de este miércoles. Allí se ofrecerán títulos con plazos superiores a 60 días que, según lo dispuesto por el BCRA, podrán utilizarse para integrar encajes desde la próxima semana. Con esta medida, el Central apuesta a que los bancos se vean obligados a volcarse a esos instrumentos.

Plazo fijo: banco por banco, cuánto pagan de tasa por congelar pesos

  • Banco Macro: 53,5%
  • Banco CMF: 52%
  • Banco Bica: 51%
  • Banco de Córdoba: 48,5%
  • Banco de Corrientes: 48%
  • Banco Nación Argentinal Comafi y Credicoop: 47%
  • Banco Hipotecario: 47,5% y 50,5%
  • Banco Galicia y BBVA: 45%
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 43%
  • Bibank: 42%
  • Banco del Chubut: 41%
  • Banco Santander Argentina: 38%
  • Banco Ciudad: 35%
  • Banco de Formosa: 32%

En el caso de un rendimiento de 53,5% TNA, es decir, un rendimiento de 4,46% por 30 días, por congelar $ 1.000.000, un ahorrista recibirá unos $ 44.600. Y por uno de 51% anual, o 4,25% mensual, obtendrá unos $ 42.500.

Si el rendimiento, en cambio, es de 48% anual, por bloquear $ 1.000.000, recibirá un interés de 4%, ósea, unos $ 40.000 en 30 días. Y por 47% TNA, es decir, 3,92%, unos $ 39.200.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Llega a San Juan una jornada técnica esencial para enólogos y amantes del café

En Australia, Orrego se reunió con autoridades de BHP y Vicuña

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Con ventas "por el piso", aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis

Con la presencia de Orrego, comenzó en Australia la Conferencia Mundial de Cobre

La Caja de Acción Social de San Juan presta al mes unos $1.000 millones a unas 830 familias

Impuestos en San Juan: en cuotas y con descuentos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Un pasacalle para escrachar a Denise Robles Bonade, con más de 60 denuncias por estafar con viviendas
En pleno centro de San Juan

Un pasacalle para escrachar a Denise Robles Bonade, con más de 60 denuncias por estafar con viviendas

Te Puede Interesar

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustrativa
Lamentable

Un incendio se descontroló y afectó varias viviendas en un asentamiento de Santa Lucía

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.
Una mala moda

De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental
Torneo Clausura

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental