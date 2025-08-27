miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capacitación

Llega a San Juan una jornada técnica esencial para enólogos y amantes del vino

San Juan abre el calendario 2025 del Argentina Wine Technical Tour 2025, un ciclo técnico sobre vino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan será la primera parada del Argentina Wine Technical Tour 2025, una gira federal de capacitaciones gratuitas para enólogos y profesionales del vino

San Juan será la primera parada del Argentina Wine Technical Tour 2025, una gira federal de capacitaciones gratuitas para enólogos y profesionales del vino

image
image

El próximo 16 de septiembre, San Juan será la primera parada de una gira federal de capacitaciones técnicas gratuitas sobre fermentación, innovación sensorial y tendencias globales en vino, organizada por Fermentis Academy, el programa educativo de la reconocida empresa internacional Fermentis.

Lee además
desbaratan una red internacional de pornografia infantil: se allano en san juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Nuevas herramientas enológicas

image

Organizado bajo el lema “Aprender, Compartir, Intercambiar”, el ciclo del Argentina Wine Technical Tour 2025, es una gira por las principales regiones vitivinícolas del país que incluye seminarios técnicos bajo la temática: “Herramientas con las que cuenta el enólogo para potenciar el perfil sensorial de los vinos”.

“Nuestro objetivo es continuar contribuyendo a un mejor desarrollo de la enología y así colaborar en la elaboración de vinos de calidad impecable, que puedan ser más competitivos a nivel global y obtener los más altos estándares que el mercado mundial requiere”, explicó Sergio Aloisio, gerente de Ventas LATAM de Fermentis, y organizador, junto con el distribuidor local, de los Fermentis Academy desde hace ya 10 años en Mendoza y Argentina.

Se presentarán temas clave como: Uso de levaduras Non-Saccharomyces y su impacto sensorial (con cata de ensayos del INTA), nuevas soluciones microbiológicas para mejorar volumen, estructura y protección de los vinos; lanzamientos para atenuar o eliminar defectos aromáticos y degustaciones técnicas con vinos intervenidos

Entre los oradores estarán Sergio Aloisio, gerente de ventas LATAM de Fermentis; Mercedes Irigoyen, licenciada en Enología y técnica de ventas para América; Anne Flesch, responsable técnica desde EE.UU.; además de investigadores del INTA y enólogos invitados.

Luego de San Juan, el tour continuará en: La Rioja (Chilecito) – 17 de septiembre, Salta (Cafayate) – 19 de septiembre, Neuquén (San Patricio del Chañar) – 30 de septiembre, Mendoza: San Rafael (2 de octubre), Zona Este (3 de octubre) y cierre en La Enoteca, Ciudad de Mendoza (21 de octubre)

Temas
Seguí leyendo

Se incendió una finca sanjuanina en la que cuidaban caballos rescatados y creen que fue intencional

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Mendoza, en alerta porque la minera Pelambres busca una ruta directa por San Juan esquivando esa provincia

Organizan jornada para reforzar la prevención del suicidio en San Juan

"Fam Tour", presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo

El comercio de San Juan no trabajará el 22 de septiembre: conocé el motivo

Ana Asaguate y otras indígenas que desafiaron el poder colonial en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Te Puede Interesar

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años
Mejoras

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete
A 5 años del crimen

Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido
A una semana

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ
Este miércoles

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ