Se disparan las tasas de interés y muchos bancos ya pagan más de 50% por los plazos fijos

La reciente decisión del Banco Central de incrementar nuevamente los encajes bancarios está generando una mayor tensión en el sistema financiero. Este movimiento obliga a las entidades financieras a mantener tasas de interés elevadas para captar depósitos, lo que a su vez encarece aún más el crédito disponible tanto para empresas como para consumidores.

De acuerdo con los últimos datos oficiales al viernes 22, la tasa promedio que se ofrece por un plazo fijo a 30 días en el sistema bancario alcanzó el 51,3%, mientras que diez días antes era del 43% y hace un mes apenas llegaba al 33%.

En el sector bancario explican que el nuevo esquema de encajes implementado por el BCRA, que ahora exige un cálculo diario en vez de mensual, ha complicado el manejo de la liquidez diaria. Antes, ese flujo se organizaba a través de las ya inactivas Letras de Liquidez (Leliq).

A esta complejidad se suma el reciente aumento de los encajes, lo que obliga a los bancos a salir a competir por depósitos con tasas más altas. En consecuencia, se espera un incremento generalizado en los costos de los préstamos, profundizando la tendencia de enfriamiento del crédito ya observada en las últimas semanas.

En bancos privados de primera línea, las tasas para plazos fijos a 30 días superan ampliamente el 50%. Por ejemplo, Banco Galicia ofrece rendimientos entre 50% y 58%, Banco Macro entre 53% y 56%, según el perfil del cliente y su vínculo con la entidad. Otras entidades como Supervielle (51%), BBVA (45-48%) y Santander (38-41%) también ajustaron al alza sus rendimientos. Bancos más pequeños como CMF, Reba, Bica y Voii rondan el 50-52%. Entre los públicos, Banco Nación elevó su tasa al 47% y Banco Provincia al 48%.

Sin embargo, estas tasas están sujetas a revisión constante, ya que los bancos analizan sus estrategias para adaptarse al nuevo nivel de encajes y prevenir desbalances de liquidez. En muchos casos, ya se habían ajustado tras la anterior suba de encajes.

Para los grandes montos, como los depósitos corporativos, la competencia entre entidades es intensa. En un banco de primera línea se concretó una colocación por $1.000 millones a una tasa del 60%, tras una fuerte disputa con otras entidades por captar ese capital.

Esta dinámica también está vinculada a la próxima licitación de deuda pública del Tesoro, que se realizará el miércoles. El Gobierno busca renovar vencimientos por aproximadamente $9 billones y ofrecerá instrumentos con plazos superiores a 60 días, los cuales podrán ser utilizados para integrar encajes a partir de la próxima semana. Esto incentivaría a los bancos a participar activamente en la licitación, ya que de lo contrario sus fondos inmovilizados no generarían rendimiento.

El impacto de estas medidas también se siente del lado del crédito. La suba en las tasas para los depositantes implica, inevitablemente, un encarecimiento para quienes solicitan préstamos. Este contexto de política monetaria restrictiva tiende a frenar el crecimiento del crédito, que había sido un motor clave de la reactivación económica entre fines del año pasado y principios del actual.

Frente a un escenario electoral cada vez más próximo, el Gobierno ha priorizado el control de la inflación sobre la expansión económica. La estrategia de reducir la cantidad de dinero en circulación apunta a evitar presiones sobre el tipo de cambio y una aceleración inflacionaria.

Finalmente, el mercado crediticio también está ajustándose. En el caso de préstamos hipotecarios y prendarios, las entidades están cerrando operaciones ya iniciadas pero no están impulsando nuevas colocaciones, debido a la incertidumbre sobre las tasas futuras, incluso en los préstamos ajustados por UVA. En cuanto al financiamiento al consumo, el incremento en el costo de fondeo y el temor a un aumento en la morosidad llevan a los bancos a extremar su cautela.