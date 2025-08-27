En una semana, el precio de 9 verduras aumentó en San Juan: algunas se fueron a las nubes

Los precios actualizados de las frutas y verduras que se venden en la Feria de la Capital.

Tal como sucede cada semana, en las últimas horas, la Municipalidad de la Capital difundió los precios de referencia de las frutas y verduras en su Feria. A través de ellos y haciendo una comparación con el último listado dado a conocer, se puede ver que 9 de las verduras aumentaron. Entre ellas, los precios de cuatro se fueron a las nubes.

Los incrementos más fuertes se registraron en productos que suelen tener una alta demanda. Tal es el caso del morrón, que pasó de $2.000 a $4.000 por kilo, duplicando su valor en apenas siete días. Lo mismo ocurrió con el pepino, que subió de $1.800 a $4.000, y el pimiento, que pasó de $2.000 a $3.000. Mientras que, la palta, pasó de $5.000 a $7.000 por kilo.

Otras subas importantes se registraron en verduras de hoja. La acelga y la espinaca, por ejemplo, aumentaron de $300 a $400 por atado. La cebolla de verdeo subió de $250 a $300. También se encarecieron variedades de zapallo: tanto el Anco como el inglés pasaron de $800 a $1.000 el kilo.

En contraste, hubo algunas bajas. El choclo, por ejemplo, bajó de $800 a $500 la unidad. La cebolla común descendió de $400 a $300, mientras que la lechuga y la rúcula cayeron a $250 (desde $300 y $400 respectivamente).

En el caso de las frutas, el comportamiento fue mucho más moderado. La mayoría mantuvo sus precios, aunque se registraron pequeñas variaciones. La naranja fue una de las pocas que aumentó, pasando de $1.000 a $1.500 el kilo. Por el contrario, la frutilla bajó de $8.000 a $7.000, lo que representa una reducción de mil pesos.

Mirá las listas completas de precios actualizados

Verduras

image

image

Frutas