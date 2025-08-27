miércoles 27 de agosto 2025

Negocios

Cuál es la firma extranjera que busca quedarse con una empresa con sede en San Juan

Una de las empresas más grandes del país, con presencia también en San Juan, está en pleno proceso de compradores. En medio de las negociaciones, jugadores locales e internacionales se disputan quedarse con su millonario negocio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacion-precios-alimentos-supermercadosjpg.webp

La incertidumbre rodea el futuro de Carrefour en Argentina, cadena que cuenta con una de sus sedes más concurridas en San Juan, en la esquina de Avenida Libertador y General Acha. En medio de un contexto de negociaciones y rumores de venta, una compañía extranjera aparece como la principal interesada en quedarse con sus operaciones.

Según publicó iProfesional, uno de los últimos nombres que se sumó a la lista es Klaff Realty LP, un grupo estadounidense que hoy controla la cadena de supermercados uruguaya Tienda Inglesa. La empresa desembarcó en Latinoamérica en 2016 y actualmente maneja cerca de 100 sucursales -entre tiendas propias, supermercados Red Expres y farmacias- con 4.000 empleados y una facturación anual que ronda los 750 millones de dólares.

El grupo Carrefour Argentina, que cuenta con sede en San Juan, avanza con su estrategia de concentrarse en los mercados de Francia, España y Brasil, y escuchar ofertas por el resto de sus filiales internacionales. Hace unas semanas le llegó el turno de Carrefour Italia, que pasó a manos del grupo local New Princes Group, con las 1.200 tiendas que la cadena tenía en ese país.

image

En paralelo, los franceses continúan con la búsqueda de un comprador o socio para su operación en la Argentina, y la lista de candidatos se sigue ampliando. En las últimas horas, Coto también se sumó a la carrera, según informó La Nación. La decisión de presentar una oferta forma parte del recambio generacional que atraviesa la compañía fundada por Alfredo y Gloria Coto, hoy liderada por sus cuatro hijos. Germán Coto, el mayor, trabaja junto a la boutique de M&A S+R Gestión en la presentación de una propuesta, con interés especial en el negocio de los hipermercados.

Otro interesado confirmado es el Grupo Día, de origen español y actualmente controlado por un holding ruso. Su CEO global, el argentino Martín Tolcachir, conoce de cerca la operatoria local de Carrefour: trabajó allí 14 años y fue director Comercial. Para Día, el atractivo central radica en las más de 680 sucursales Carrefour Express.

En la puja también aparece el Grupo One, encabezado por el empresario Manuel Antelo, radicado en Uruguay y con inversiones que incluyen Renault, Nissan y centros comerciales. Antelo es además el impulsor del desembarco de Decathlon en la Argentina, cadena deportiva que abrirá su primera sucursal en el predio Al Río de Vicente López, donde actualmente funciona un hipermercado Carrefour.

Estos nombres se suman a otros ya mencionados: La Anónima, del grupo Braun; GDN, de Francisco de Narváez (dueño de Walmart en Argentina); el fondo Inverlat, dueño de Havanna; y el grupo Newsan, liderado por Rubén Cherñajovsky.

La operación, que podría superar los 900 millones de dólares, atrae a múltiples jugadores, incluidos los supermercados chinos, que evalúan quedarse con los más de 120 locales Carrefour Express. Desde CEDEAPSA, la cámara que agrupa a unos 13.000 autoservicios orientales en el país, reconocen que la adquisición sería clave para recuperar protagonismo en Capital Federal, donde las tiendas de proximidad de Carrefour les quitaron mercado desde 2008.

