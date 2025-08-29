Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

El temporal de Santa Rosa llegará más que puntual este año a San Juan, tal como ya afirmó el climatólogo Germán Poblete a Tiempo de San Juan en el inicio de la semana. Ahora, a ese pronóstico se suma que, tanto para este sábado 30 de agosto (día de la Santa) como el domingo 31, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un súper combo de alertas meteorológicas con impacto en gran parte de la provincia por lluvias, viento y nevadas en zona de Cordillera y Precordillera.

El reporte oficial del SMN indica que para el sábado 30 de agosto rige alerta amarilla por lluvias en departamentos del Gran San Juan y zonas bajas aledañas, específicamente en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, de Rivadavia y de Sarmiento, durante la tarde y la noche. También se esperan tormentas en 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil durante la tarde, seguidas de lluvias por la noche. En la Cordillera de Iglesia, se pronostican fuertes vientos también bajo alerta amarilla en horas de la tarde.

image

Para el domingo 31, las mismas zonas del Gran San Juan y alrededores volverán a estar bajo alerta amarilla por lluvias durante la madrugada y la mañana. En tanto, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil estarán afectadas por lluvias en la madrugada y la mañana, además de vientos en esta última franja horaria. En la Cordillera y Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda se activó un alerta amarilla por nevadas durante la mañana.

image

Cabe recordar que, el nivel amarillo de alerta por precipitaciones, indica que las áreas mencionadas serán afectadas por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes y con posibilidad de tormentas aisladas. Se estima que los acumulados de precipitación durante el fin de semana oscilarán entre los 40 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse. En las zonas más elevadas de la provincia, las precipitaciones podrían presentarse como nieve o una mezcla de lluvia y nieve.