domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

A las más de 360 familias asistidas por el temporal, se sumaron afectados de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda

Si bien se informó que hay más evacuados por las fuertes lluvias, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano indicaron que trabajan en las zonas afectadas para asistir a los damnificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3

Con más de 24 horas de fuertes lluvias interrumpidas en San Juan, fueron varias personas las que se vieron afectadas por las inclemencias climáticas y que, por ello, debieron ser evacuadas tras sufrir inundaciones en sus viviendas o por riesgo de derrumbe en las mismas, dada la precariedad con la que fueron edificadas.

Lee además
La lluvia se convirtió en protagonista durante este sábado en todo San Juan.
Relevamiento

Temporal de Santa Rosa: más 360 familias fueron asistidas en distintos municipios de San Juan
nieve y paisajes de ensueno en barreal, bauchazeta y pedernal
¡Todo blanco!

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

Lo cierto es que desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabajan en las zonas más perjudicadas y, por tanto, informaron que a las más de 360 familias asistidas se sumaron otro número importante de damnificados, provenientes de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda.

Ante la emergencia climática por las lluvias, son varios los equipos técnicos del Ministerio que cooperan para relevar las necesidades de la gente que debió ser evacuada. En ese sentido, desde la cartera manifestaron que, si bien no hay datos actualizados por el momento, en el transcurso de la madrugada y lo que va de la mañana, de este domingo, se ha tomado contacto con las familias de Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete.

En desarrollo,

Seguí leyendo

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Por riesgo de derrumbe, dos familias debieron ser evacuadas en Médano de Oro

El nuevo edificio de 4 pisos del Instituto Odontológico de San Juan ya va por el 15%: ¿cómo se ve?

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum

Video: un sillón ideal para disfrutar la naturaleza de Jáchal

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin rodriguez, la estrella de netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas
Turismo y más

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Te Puede Interesar

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal
¡Todo blanco!

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

A las más de 360 familias asistidas por el temporal, se sumaron afectados de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda
Relevamiento

A las más de 360 familias asistidas por el temporal, se sumaron afectados de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda

Foto: Prensa San Martín. video
A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan