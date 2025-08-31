A las más de 360 familias asistidas por el temporal, se sumaron afectados de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda

Con más de 24 horas de fuertes lluvias interrumpidas en San Juan, fueron varias personas las que se vieron afectadas por las inclemencias climáticas y que, por ello, debieron ser evacuadas tras sufrir inundaciones en sus viviendas o por riesgo de derrumbe en las mismas, dada la precariedad con la que fueron edificadas.

Lo cierto es que desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabajan en las zonas más perjudicadas y, por tanto, informaron que a las más de 360 familias asistidas se sumaron otro número importante de damnificados, provenientes de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda.

Ante la emergencia climática por las lluvias, son varios los equipos técnicos del Ministerio que cooperan para relevar las necesidades de la gente que debió ser evacuada. En ese sentido, desde la cartera manifestaron que, si bien no hay datos actualizados por el momento, en el transcurso de la madrugada y lo que va de la mañana, de este domingo, se ha tomado contacto con las familias de Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete. En desarrollo,

