jueves 28 de agosto 2025

Repercusiones

El mensaje de Milei a su Gabinete, tras los incidentes en Lomas de Zamora: "Nada de esto me intimida"

El Presidente de la Nación realizó una “reflexión” sobre los episodios del miércoles a la tarde en la caravana, que terminó con agresiones y detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei
El mensaje, que fue confirmado por Infobae, se trató de una “reflexión” sobre los episodios de ayer a la tarde en la caravana que se estaba realizando sobre la calle Hipólito Yrigoyen, que terminó abruptamente tras las agresiones.

El chat que difundió entre los miembros del Gabinete, el presidente Milei apuntó contra la oposición y usó menciones futbolísticas para describir tanto su personalidad como su decisión de redoblar la campaña de cara a las elecciones del 7 de setiembre y del 26 de octubre próximo.

El mensaje fue el siguiente:

“REFLEXIÓN”

“A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados”.

“Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre”.

“Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña”.

“Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”.

“SIGAMOS AVANZANDO”

“LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE”

“KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”

“VIVA LA LIBERTAD CARAJO”

El mensaje fue difundido esta mañana desde la Quinta de Olivos, momentos antes de partir hacia el almuerzo con un grupo de empresarios en el centro porteño.

Milei encabezó la caravana en el centro lomense, pese a que habían surgido advertencias y alertas sobre la seguridad. Desde el lunes a la noche, por redes sociales había convocatorias de organizaciones políticas de base convocando a manifestarse contra la presencia del presidente.

Por esa situación, se había dispuesto un operativo especial, con personal de Gendarmería, de Policía Federal, de la propia custodia presidencial y de personal de la Policía Bonaerense. Sin embargo, a los pocos metros de iniciarse la marcha, la camioneta que llevaba al jefe de Estado, su hermana, Karina Milei, y los candidatos, fue cercada y cayeron varios elementos contundentes.

De hecho, una fotografía captó el instante donde una pesada piedra pasó a poca distancia de la cabeza del jefe de Estado.

Detenidos y cambios en la campaña

Por la agresión a la caravana del presidente Milei hubo dos detenidos, uno de los cuales fue liberado a las pocas horas y el segundo, un joven de 22 años, quedó a disposición de la Justicia Federal, acusado de ser uno de los que arrojó una piedra.

Esta mañana, el candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales, José Luis Espert, confirmó que por los episodios ocurridos tanto en Lomas de Zamora como antes en el acto del lunes en Junín -donde también hubo incidentes- habrá un refuerzo de la seguridad.

“Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente, tener contacto con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”, consideró el actual diputado.

Y agregó: “Habrá que tener un dispositivo de seguridad -continuó- que nos proteja para que la gente no sea lastimada. Habrá que plantear de manera diferente la campaña, con más seguridad, pero no van a impedir que nosotros recorramos la provincia de Buenos Aires”.

