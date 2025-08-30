sábado 30 de agosto 2025

Relevamiento

Temporal de Santa Rosa: más 360 familias fueron asistidas en distintos municipios de San Juan

Caucete, 25 de Mayo, Chimbas y Pocito son los departamentos más afectados por las lluvias caídas durante este sábado en la Provincia. En La Chimbera una familia tuvo que ser evacuada.

Por Mario Godoy
La lluvia se convirtió en protagonista durante este sábado en todo San Juan.

La lluvia se convirtió en protagonista durante este sábado en todo San Juan.

Según los reportes de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y otras dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, hasta el momento se ha asistido por las lluvias durante este sábado a 360 familias de distintos departamentos de San Juan.

El desglose del relevamiento comunicado por el citado ministerio es el siguiente:

  • 50 familias de Caucete (en Las talas, Costa Canal, El Chasca y Los Médanos).
  • 50 familias de 25 de Mayo (Costa Canal y La Chimbera, entre ellas una familia tuvo que ser evacuada).
  • 250 familias de Chimbas (Villa Paula, Barrio San Ramón, Loteo San José, Villa Videla, Villa Observatorio, Villa Obrera, Lote hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Villa Mariano Moreno, Callejón Horno de ladrillos, Calle 25 y Díaz, Asentamiento Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Villa Unión y Villa Sarmiento).
  • 10 familias de Pocito.

En el resto de los departamentos no se ha solicitado ayuda ni reportado casos de gravedad. Se seguirá monitoreando toda la provincia ha que se mantiene el alerta meteorológica.

