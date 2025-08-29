Un peligro para la salud: la ANMAT retiró del mercado un conocido suplemento dietario

La ANMAT sigue velando por la salud y la seguridad de los argentinos.

La ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del suplemento dietario de creatina monohidrato sabor durazno de la marca Wolf Nutrition tras constatar que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que figuraban en el envase son inexistentes.

La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y abarca todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea.

La medida surge a raíz de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que generó una investigación por incumplimiento de la normativa alimentaria vigente. Según la ANMAT, tanto el RNE 02-050730 como el RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG “son inexistentes”, por lo que el suplemento no puede garantizar trazabilidad, calidad ni inocuidad.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional notificó el Incidente Federal N° 4767, y se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad evaluar la promoción del producto en plataformas online.

Alcance de la prohibición

El decreto prohíbe cualquier comercialización de la creatina Wolf Nutrition, incluyendo todos los lotes y fechas de vencimiento, y también cualquier otro producto que indique los mismos RNE o RNPA falsos.

La ANMAT instruyó a las autoridades provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a retirar el suplemento del mercado, y las imágenes del rótulo se publicaron en el Boletín Oficial.

Según la resolución, esta acción busca proteger la salud de los consumidores frente a productos alimenticios que no pueden ser identificados ni controlados bajo la normativa vigente.

