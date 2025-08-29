Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se fugó en plena audiencia

Un joven de 26 años, recientemente sentenciado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, escapó en medio de una audiencia judicial realizada por videollamada en la ciudad de Villa Regina , a más de 400 kilómetros de Viedma . Desde ese momento, efectivos policiales de Río Negro llevan adelante un amplio operativo para dar con su paradero.

La audiencia comenzó pasadas las 8 de la mañana y tenía como finalidad definir si Facundo Ángel Plos debía ser alojado en una cárcel bajo prisión preventiva. El juez Oscar Gatti aceptó el planteo de la fiscalía y ordenó su inmediata detención. Sin embargo, antes de que la policía pudiera intervenir, el acusado se desconectó del Zoom, se quitó la tobillera electrónica y huyó de la chacra familiar donde cumplía arresto domiciliario.

Apenas confirmada la fuga, la fuerza provincial montó un despliegue que incluyó a la Comisaría Quinta, la Brigada de Investigaciones, el grupo motorizado de apoyo (BMA) y la división de perros. Los rastrillajes se concentraron en la zona del kilómetro Nardini y en el mismo domicilio desde donde el joven siguió la audiencia.

El Ministerio Público Fiscal emitió de inmediato una orden de captura y declaró a Plos en rebeldía, con la instrucción de que, una vez detenido, sea trasladado a una unidad penal.

Los argumentos de la fiscalía y la resolución judicial

Durante la audiencia, la fiscal Vanesa Cascallares solicitó la prisión preventiva al remarcar que existía un “alto riesgo de fuga”. En su exposición señaló que la condena, la juventud del acusado, la falta de cargas familiares y sus recursos económicos le facilitaban escapar dentro o fuera del país.

También recordó que Plos ya había incumplido en reiteradas oportunidades las medidas cautelares dispuestas, lo que incluía limitaciones de movimiento y presentaciones judiciales periódicas. “La tobillera no garantiza el control necesario en esta etapa”, sostuvo.

En contraposición, el defensor Damián Torres planteó mantener las medidas alternativas pero con un refuerzo en los controles. Tras un cuarto intermedio, el juez Gatti resolvió favorablemente al pedido de la fiscal y dispuso la detención inmediata, medida que precipitó la fuga.

El caso despierta especial preocupación debido a los antecedentes de Plos. En febrero de este año fue condenado a seis años de prisión por un abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2023. La sentencia agotó las vías de apelación provinciales y solo resta la revisión de la Corte Suprema.

A esa condena se suma otra previa, de tres años de prisión por homicidio culposo. En agosto de 2022, al mando de una camioneta Ford Ranger sobre la Ruta Nacional 22, chocó a gran velocidad contra otro vehículo. El impacto provocó la muerte de Félix Retamal, de 67 años, y dejó a tres personas heridas. Según la investigación, conducía alcoholizado: en el hospital se le detectaron 0,74 gramos de alcohol en sangre y se comprobó que circulaba a más de 150 km/h.

El despliegue policial continúa en Villa Regina y alrededores, con apoyo de distintas divisiones. La evasión de Plos no solo mantiene en vilo a las autoridades, sino que también reavivó la discusión sobre la seguridad de las audiencias virtuales y la efectividad de las tobilleras electrónicas en casos de alto riesgo.