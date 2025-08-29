viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se fugó en plena audiencia

El hombre de 26 años, escapó tras la orden de detención. La policía aún no logra atraparlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 26 años, recientemente sentenciado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, escapó en medio de una audiencia judicial realizada por videollamada en la ciudad de Villa Regina, a más de 400 kilómetros de Viedma. Desde ese momento, efectivos policiales de Río Negro llevan adelante un amplio operativo para dar con su paradero.

Lee además
Operativo policial con detenido. Imagen ilustrativa
En Mendoza

El 'Poco equilibrio', detenido: robó en una casa y terminó preso por caerse cuando escapaba por los techos
La ANMAT sigue velando por la salud y la seguridad de los argentinos.
Consumidores, en riesgo

Un peligro para la salud: la ANMAT retiró del mercado un conocido suplemento dietario

La audiencia comenzó pasadas las 8 de la mañana y tenía como finalidad definir si Facundo Ángel Plos debía ser alojado en una cárcel bajo prisión preventiva. El juez Oscar Gatti aceptó el planteo de la fiscalía y ordenó su inmediata detención. Sin embargo, antes de que la policía pudiera intervenir, el acusado se desconectó del Zoom, se quitó la tobillera electrónica y huyó de la chacra familiar donde cumplía arresto domiciliario.

Apenas confirmada la fuga, la fuerza provincial montó un despliegue que incluyó a la Comisaría Quinta, la Brigada de Investigaciones, el grupo motorizado de apoyo (BMA) y la división de perros. Los rastrillajes se concentraron en la zona del kilómetro Nardini y en el mismo domicilio desde donde el joven siguió la audiencia.

El Ministerio Público Fiscal emitió de inmediato una orden de captura y declaró a Plos en rebeldía, con la instrucción de que, una vez detenido, sea trasladado a una unidad penal.

Los argumentos de la fiscalía y la resolución judicial

Durante la audiencia, la fiscal Vanesa Cascallares solicitó la prisión preventiva al remarcar que existía un “alto riesgo de fuga”. En su exposición señaló que la condena, la juventud del acusado, la falta de cargas familiares y sus recursos económicos le facilitaban escapar dentro o fuera del país.

También recordó que Plos ya había incumplido en reiteradas oportunidades las medidas cautelares dispuestas, lo que incluía limitaciones de movimiento y presentaciones judiciales periódicas. “La tobillera no garantiza el control necesario en esta etapa”, sostuvo.

En contraposición, el defensor Damián Torres planteó mantener las medidas alternativas pero con un refuerzo en los controles. Tras un cuarto intermedio, el juez Gatti resolvió favorablemente al pedido de la fiscal y dispuso la detención inmediata, medida que precipitó la fuga.

El caso despierta especial preocupación debido a los antecedentes de Plos. En febrero de este año fue condenado a seis años de prisión por un abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2023. La sentencia agotó las vías de apelación provinciales y solo resta la revisión de la Corte Suprema.

A esa condena se suma otra previa, de tres años de prisión por homicidio culposo. En agosto de 2022, al mando de una camioneta Ford Ranger sobre la Ruta Nacional 22, chocó a gran velocidad contra otro vehículo. El impacto provocó la muerte de Félix Retamal, de 67 años, y dejó a tres personas heridas. Según la investigación, conducía alcoholizado: en el hospital se le detectaron 0,74 gramos de alcohol en sangre y se comprobó que circulaba a más de 150 km/h.

El despliegue policial continúa en Villa Regina y alrededores, con apoyo de distintas divisiones. La evasión de Plos no solo mantiene en vilo a las autoridades, sino que también reavivó la discusión sobre la seguridad de las audiencias virtuales y la efectividad de las tobilleras electrónicas en casos de alto riesgo.

Temas
Seguí leyendo

Nación hizo un cambio en los feriados que caen en fin de semana y sumó uno XL para octubre: cuándo será

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

"Tengo ganas y necesito trabajar": la historia de Darío, un electricista de 63 años que busca una oportunidad

Condenaron a 19 años de prisión al acusado del crimen de Mariano Barbieri en Palermo

Identificaron a los 3 demorados por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Milei tildó de "operación" a los audios de las presuntas coimas y habló de los piedrazos: "Gracias kukas, no me van a asustar"

El mensaje de Milei a su Gabinete, tras los incidentes en Lomas de Zamora: "Nada de esto me intimida"

Una mujer intentaba rescatar a su gato y cayó de un tercer piso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Por decreto, Nación cambió el funcionamiento de los feriados que caen en fin de semana. Así, se sumó un nuevo fin de semana largo al calendario 2025.
Por decreto

Nación hizo un cambio en los feriados que caen en fin de semana y sumó uno XL para octubre: cuándo será

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Este jueves trabajaban para preparar el cantero en el que será plantado el nuevo aromo negro que reemplazará a aquel bajo el cual leía Domingo Faustino Sarmiento.
En plena Capital

Revivirán uno de los árboles más simbólicos de la historia sanjuanina

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Del Carmen, una de las zonas con oro y plata en Iglesia. 
Áreas mineras

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

La amenaza de bomba en el Hospital Rawson generó un fuerte impacto en turnos programados y hasta cirugías. Fue en junio y responsabilizaron a una bioquímica que trabaja en el nosocomio.
Mano dura

Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan
Tiempo paranormal

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Difundieron ciertas pautas a tener en cuenta por los sanjuaninos en el marco de las auditorías de las pensiones por discapacidad.
Para tener en cuenta

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos