sábado 30 de agosto 2025

Investigación

Susto y vecinos en alerta por un hombre que quema autos cuando todos duermen

El supuesto pirómano ha provocado varios incendios en vehículos estacionados en un barrio. Las cámaras de seguridad fueron claves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En Mar del Plata, los vecinos de Villa Primera viven con miedo. Sucede que desde hace un tiempo un pirómano anónimo merodea las calles del barrio por la noche, dejando un rastro de destrucción y pánico a su paso.

La última víctima fue una Renault Duster, consumida por las llamas en la avenida Libertad y Malvinas, en una secuencia que se repitió en la misma cuadra un mes atrás. Quienes viven en el lugar denuncian la falta de respuestas por parte del municipio y temen por la seguridad de sus casas y sus familias.

Los hechos se volvieron recurrentes en el último mes. Según testimonios y material de video obtenido gracias a las cámaras de seguridad de la zona, a las 23.30 del jueves 28 de agosto, un hombre encapuchado se acercó a la camioneta y, de forma intencional, provocó el incendio.

El fuego, que se inició cerca del guardabarros y el motor, se propagó rápidamente. “Escuché un ruido, pero me pareció a la explosión de un calefactor. Me llamó la atención porque sabía que por el calor, no estaba prendido. Pero al rato comenzó a sonar algo parecido a la bocina de un auto”, relató Lara, la dueña del vehículo, a 0223.

“Entonces me asomo a la ventana del balcón y veo que se estaba prendiendo fuego la camioneta de mi novio. Llamamos a los bomberos pero vinieron como a la media hora. Imaginate, una amargura total porque la camioneta quedó carbonizada“, continuó la mujer.

La situación es más alarmante de lo que parece. Lara recuerda que, a fines de julio, el mismo hombre intentó quemar su auto, un Volkswagen Gol, que estaba estacionado justo detrás de la camioneta afectada.

En esa ocasión, el fuego no prosperó y el auto se salvó. Pero el pirómano regresó. “Hice la denuncia en la comisaría cuarta, pero no la tomaron muy en serio. Ahora, en el grupo de WhatsApp de vecinos, estamos todos aterrados. Sabemos que anda por la zona y ya prendió fuego varios contenedores. No sabemos cuándo va a volver a atacar”, completó Lara.

Fuente: TN

