El nuevo edificio de 4 pisos del Instituto Odontológico de San Juan ya va por el 15%: ¿cómo se ve?

Muros levantados varios metros y mucha actividad de máquinas y trabajadores dan cuenta de que está a pleno la obra del edificio propio del Instituto Odontológico Provincial , que tendrá 4 pisos y se ubica en el predio del Hospital Español. Esta infraestructura se considera estratégica en la salud pública de San Juan y ya muestra un avance cercano al 15% según informó a TIEMPO DE SAN JUAN el ministro de Infraestructura Provincial, Fernando Perea .

Este moderno espacio fue anunciado por el gobernador Marcelo Orrego el año pasado y licitado este año, mientras que el 14 de marzo se conocieron las empresas interesadas en hacer los trabajos. Ganó la constructora Terusi Construcciones. La inversión, con fondos netamente provinciales, para este edificio asciende a $ 6.841.610.608,65 . La obra se comenzó a fines de abril. Como el plazo de ejecución es de 360 días corridos, si no hay imprevistos debería estar terminada a mediados de 2026.

"Venimos bastante bien con el Instituto", dijo Perea. Explicó que luego de la entrega del edificio en lo estructural se entregará al Ministerio de Salud para que incorpore todo el equipamiento, de manera que habrá que esperar unos meses más luego de terminada la obra para que el centro de salud comience a funcionar.

"Se está trabajando con bases, levantado de columnas, se está haciendo todo el trabajo que después no se ve también y es el que más tiempo lleva", afirmó el funcionario orreguista.

Este proyecto conlleva también la toma de mano de obra sanjuanina y son aproximadamente entre 60 y 80 obreros que están trabajando en este momento en el predio, ubicado pegado al barrio Manantial en Capital.

Actualmente el Instituto Odontológico Dr. Cayetano Torcivia se ubica en calle Rivadavia 658 (Este). Es una institución dedicada al cuidado de la salud bucal y abarca la mayoría de las especialidades de la Odontología, con el objetivo principal de la atención integral y protocolizada del paciente, al cual se lo atiende en forma organizada, de acuerdo al diagnóstico inicial que se coordina entre los profesionales de las diferentes servicios. Está destinado a personas en condiciones socioeconómicas más vulnerables.

Mucho más que un edificio

La construcción del nuevo Instituto de Odontología Dr. Cayetano Torcivia representa un compromiso con la mejora de la salud bucal de la población y la modernización de los servicios odontológicos de la provincia. Este proyecto busca ofrecer un diseño arquitectónico contemporáneo y funcional, adecuado a las necesidades actuales y futuras, con la posibilidad de implementar tecnologías de vanguardia desde su inicio.

El impacto del Instituto nuevo contempla, por ejemplo:

-Mayor acceso a servicios de calidad: Permitirá aumentar la capacidad de atención, reduciendo los tiempos de espera y garantizando un acceso equitativo a tratamientos odontológicos de calidad.

-Tecnología de última generación: El instituto contará con equipamiento moderno y tecnología avanzada, permitiendo diagnósticos más precisos y tratamientos eficientes. Formación de profesionales: Se convertirá en un centro de referencia para la formación de odontólogos y otros profesionales de la salud bucal, elevando el estándar de atención en la provincia.

-Investigación: Un espacio adecuado y bien equipado fomentará la investigación en odontología, contribuyendo al avance en el tratamiento de enfermedades bucales. Especialización de servicios: Se destinarán áreas especificas para procedimientos especializados, en todas las Areas, mejorando la oferta y calidad de los servicios.

Para ejecutar esta obra se indagaron las necesidades de los pacientes sanjuaninos en la atención de salud bucal. Un factor importante es el crecimiento de la demanda, porque el aumento de la población y la mayor conciencia sobre la salud bucal ha superado la capacidad actual del instituto, haciendo urgente la ampliación. Además, el edificio actual presenta serias limitaciones en cuanto a espacio, estructura, condiciones de mantenimiento e instalaciones, afectando no solo la seguridad sino también la eficiencia en la prestación de servicios. Esto dificulta la adecuación de las prácticas clínicas a los estándares actuales. Las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización requieren una urgente renovación para cumplir con las demandas del servicio y las normativas de salud vigentes.

Un espacio innovador

Este proyecto edilicio no solo busca satisfacer la creciente demanda de servicios odontológicos, sino también crear un espacio innovador, que integre tecnología, especialización y formación, garantizando una atención integral y de calidad para la comunidad.

La infraestructura general del edificio contempla tres áreas que son Administrativa; De apoyo; y de Servicios. Se prevé infraestructura para Dirección, Secretaría, Administración, Oficina de control de personal, Sala de espera, Recepción de pacientes, Seguridad, Enfermería, Asistente Social, Laboratorio de Prótesis, Esterilización; Sala de Ateneo y reunión; Sala de residentes y capacitación (SUM); Habitación de descanso (Guardia Odontológica); Sanitarios Públicos; Sanitarios personal; Office; Central Telefónica y Sala de Servidores; Depósito de Abastecimiento y dispensa; Depósito de Limpieza; Sala de Maquinas y Taller de Mantenimiento.

Respecto a los servicios por especialidad, se contemplan un sector de Orientación; Exodoncia y Cirugía; Periodoncia; Endodoncia Operatoria; Odontopediatría; Ortodoncia; Prótesis; Estomatología; Discapacidad; Urgencias; Radiología; RX dental, Ortopantomógrafo y Guardia Odontológica, entre otras.