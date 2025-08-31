domingo 31 de agosto 2025

Emergencia

Por riesgo de derrumbe, dos familias debieron ser evacuadas en Médano de Oro

Personal policial debió intervenir frente al peligro que afrontaban los damnificados, los que esperarían por la ayuda de la Dirección de Protección Civil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las intensas lluvias que se registran en toda la provincia, dos familias en Villa Esperanza, situada en Médano de Oro, debieron ser evacuadas por riesgo de derrumbe. Según informaron fuentes policiales, los damnificados se encuentran en situación de emergencia, luego de que sus hogares sufrieran daños estructurales.

En horas de la madrugada de este domingo, efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro debieron asistir de urgencia a las familias afectadas, cuyo número de integrantes no fue especificado, aunque se estima que en ellas hay mayores y menores de edad. Por el estado precario de las construcciones de las viviendas, el agua resultó perjudicial.

Frente a la dura realidad que golpea a estas familias, que podrían perderlo todo, desde la seccional con jurisdicción que intervino señalaron que las mismas están a la espera de la colaboración por parte de la Dirección de Protección Civil.

