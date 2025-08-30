Intentó robar en una escuela de Capital y lo sorprendieron con un matafuegos en la mochila

La tranquilidad de la tarde del viernes se vio alterada en inmediaciones de la Escuela ARA San Juan , ubicada en calle Aguilar 268 Oeste, en Capital. Allí, efectivos de la Brigada de Investigaciones Central advirtieron a un sujeto ingresar al establecimiento educativo en actitud sospechosa.

Minutos después, lo vieron salir con una mochila y decidieron interceptarlo. El individuo, identificado como Gómez Martín Emanuel, de 29 años , intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

Dentro de la mochila hallaron un matafuegos, que fue reconocido por directivos de la institución como parte del equipamiento del colegio. Según confirmaron, había sido sustraído de una de las galerías del edificio escolar.

Por orden del Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Agustín Caballero Vidal, se dispuso la instrucción del procedimiento correspondiente bajo la modalidad de Flagrancia.