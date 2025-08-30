sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A la comisaría

Intentó robar en una escuela de Capital y lo sorprendieron con un matafuegos en la mochila

Un hombre de 29 años fue detenido por la Brigada de Investigaciones Central luego de ser sorprendido cuando salía de la Escuela ARA San Juan con un elemento robado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón detenido
WhatsApp Image 2025-08-30 at 11.22.08 (1)
WhatsApp Image 2025-08-30 at 11.22.08
WhatsApp Image 2025-08-30 at 11.22.07 (1)
WhatsApp Image 2025-08-30 at 11.22.07

La tranquilidad de la tarde del viernes se vio alterada en inmediaciones de la Escuela ARA San Juan, ubicada en calle Aguilar 268 Oeste, en Capital. Allí, efectivos de la Brigada de Investigaciones Central advirtieron a un sujeto ingresar al establecimiento educativo en actitud sospechosa.

Lee además
chimbas: discusion entre dos madres por una pelea de ninos acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
rawson: atraparon a un ladron dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza
Por mano propia

Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza
WhatsApp Image 2025-08-30 at 11.22.08 (1)

Minutos después, lo vieron salir con una mochila y decidieron interceptarlo. El individuo, identificado como Gómez Martín Emanuel, de 29 años, intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

Dentro de la mochila hallaron un matafuegos, que fue reconocido por directivos de la institución como parte del equipamiento del colegio. Según confirmaron, había sido sustraído de una de las galerías del edificio escolar.

Por orden del Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Agustín Caballero Vidal, se dispuso la instrucción del procedimiento correspondiente bajo la modalidad de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Del reto a la multa: el tribunal que dictó el fallo de expropiaciones volvió a sancionar al abogado de Graffigna

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo

Bomberos combatieron un incendio de pasturas en Niquivil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del reto a la multa: el tribunal que dicto el fallo de expropiaciones volvio a sancionar al abogado de graffigna
Disputa caliente

Del reto a la multa: el tribunal que dictó el fallo de expropiaciones volvió a sancionar al abogado de Graffigna

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Te Puede Interesar

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Por Pablo Mendoza
Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro

Temporal de Santa Rosa: así se vive el sábado pasado por agua en San Juan
Galería de imágenes

Temporal de Santa Rosa: así se vive el sábado pasado por agua en San Juan