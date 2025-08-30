Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza

Un violento episodio de inseguridad sacudió a Villa Fleury, en Rawson, donde un hombre fue sorprendido en plena acción delictiva dentro de una vivienda.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El sujeto, identificado como Nicolás Daniel Olmos, fue sorprendido saliendo con una bicicleta y una mochila cargada de pertenencias robadas. Terminó detenido y con un corte en el rostro.
Un violento episodio de inseguridad sacudió a Villa Fleury, en Rawson, donde un hombre fue sorprendido en plena acción delictiva dentro de una vivienda.
El detenido fue identificado como Nicolás Daniel Olmos, con domicilio en la misma zona. Según informaron fuentes policiales, la dueña de la casa lo descubrió cuando salía con una bicicleta y una mochila cargada de objetos de valor.
En medio de la huida, un vecino logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, antes de ser entregado a los efectivos de la Comisaría 6°, varios vecinos lo golpearon, provocándole un corte en el rostro.
Al revisar la mochila, los uniformados encontraron perfumes, máquinas de afeitar y relojes que habían sido sustraídos de la vivienda.
Olmos quedó detenido y a disposición de la Justicia, acusado de hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio.