Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza

Un violento episodio de inseguridad sacudió a Villa Fleury, en Rawson , donde un hombre fue sorprendido en plena acción delictiva dentro de una vivienda.

El detenido fue identificado como Nicolás Daniel Olmos , con domicilio en la misma zona. Según informaron fuentes policiales, la dueña de la casa lo descubrió cuando salía con una bicicleta y una mochila cargada de objetos de valor.

En medio de la huida, un vecino logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, antes de ser entregado a los efectivos de la Comisaría 6°, varios vecinos lo golpearon, provocándole un corte en el rostro.

Al revisar la mochila, los uniformados encontraron perfumes, máquinas de afeitar y relojes que habían sido sustraídos de la vivienda.

Olmos quedó detenido y a disposición de la Justicia, acusado de hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio.