Incendio en el Parque Industrial: arde un depósito con residuos peligrosos

Un incendio de gran magnitud se desató este domingo en Chimbas y generó preocupación debido a que vecinos de distintas partes del Gran San Juan advirtieron una intensa columna de humo visible a la distancia.
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Las llamas consumen un galpón de ECO San Juan, una empresa de recolección, transporte y tratamiento de residuos peligrosos. Gran despliegue de bomberos para tratar de combatir las llamas.
Un incendio de gran magnitud se desató este domingo en Chimbas y generó preocupación debido a que vecinos de distintas partes del Gran San Juan advirtieron una intensa columna de humo visible a la distancia.
De acuerdo con información policial, el foco ígneo se registra en un galpón del Parque Industrial y afecta a la empresa ECO SA, dedicada a la recolección de residuos peligrosos. En el depósito habría materiales altamente inflamables, como cubiertas y recipientes con líquidos, lo que explicaría la intensidad del fuego.
Ante la magnitud del foco ígneo, se dispuso el envío de bomberos y personal especializado, quienes trabajan para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance otras estructuras dentro del predio.
Mientras continúan las tareas en la zona, todavía no se determinaron las causas que originaron el hecho ni se confirmó la existencia de personas afectadas.
Se espera que, a medida que avance el operativo, las autoridades difundan un parte oficial con mayores precisiones.