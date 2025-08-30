Insólito robo en video: huía de la escena mostrando un arma y se metió un tiro en su parte íntima

Un robo insólito ocurrió en Buenos Aires. Una tienda de ropa fue desvalijada por un delincuente que entró con un arma de fuego. Hasta ahí es una historia más de los tantos robos que hay en el país.
El ladrón huyó del local comercial pero quedó grabado cada momento. Se desconoce qué ocurrió con él.
Lo insólito fue lo que ocurrió cuando este ladrón huía del local. Este mostró el arma de fuego que llevaba y al querer guardársela en la cintura se disparó y se hirió los testículos, según informó diario Crónica.
Se desconoce qué ocurrió con el ladrón y todavía está en calidad de prófugo.