Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas

La historia entre River Plate y San Martín de San Juan tiene capítulos compartidos más allá de los partidos. Son varios los futbolistas que vistieron ambas camisetas en distintos momentos de su carrera, entre ellos están Leandro Vega, Jonathan Bottinelli, Facundo Affranchino y Tomás Lecanda.
En la antesala del choque de este domingo en el Monumental, Tiempo de San Juan recorrió Núñez y consultó a los hinchas millonarios si se acuerdan de ellos.
Leandro Vega, Jonathan Botinelli, Facundo Afranchino y Tomás Lecanda son algunos de los jugadores que visitieron la camiseta de River y San Martín. En la previa del choque entre ambos equipos en Núñez, jugamos con los simpatizantes locales.