domingo 31 de agosto 2025

Tiempo en el Monumental

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas

Leandro Vega, Jonathan Botinelli, Facundo Afranchino y Tomás Lecanda son algunos de los jugadores que visitaron la camiseta de River y San Martín. En la previa del choque entre ambos equipos en Núñez, jugamos con los simpatizantes locales.

Por Carla Acosta
image

La historia entre River Plate y San Martín de San Juan tiene capítulos compartidos más allá de los partidos. Son varios los futbolistas que vistieron ambas camisetas en distintos momentos de su carrera, entre ellos están Leandro Vega, Jonathan Bottinelli, Facundo Affranchino y Tomás Lecanda.

con equipo confirmado, san martin quiere dar el batacazo frente a river en el monumental
Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental
estoy con el corazon dividido: la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del monumental
"Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental

En la antesala del choque de este domingo en el Monumental, Tiempo de San Juan recorrió Núñez y consultó a los hinchas millonarios si se acuerdan de ellos.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Tiempo en Buenos Aires Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas Leandro Vega, Jonathan Botinelli, Facundo Afranchino y Tomás Lecanda son algunos de los jugadores que visitaron la camiseta de River y San Martín. En la previa del choque entre ambos equipos en Núñez, jugamos con los simpatizantes locales. Enviada especial @carlaoacosta Más info en @tiempodesanjuan #sanmartinsj #river #tiempoenbuenosaires"

