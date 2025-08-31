El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Tiempo en Buenos Aires Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas Leandro Vega, Jonathan Botinelli, Facundo Afranchino y Tomás Lecanda son algunos de los jugadores que visitaron la camiseta de River y San Martín. En la previa del choque entre ambos equipos en Núñez, jugamos con los simpatizantes locales. Enviada especial @carlaoacosta Más info en @tiempodesanjuan #sanmartinsj #river #tiempoenbuenosaires"