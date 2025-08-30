Con el "Pulpo" González y Tijanovich, San Martín ya concentra cerca del Obelisco en la previa del choque con River

Los jugadores de San Martín se concentraron en un hotel cercano al Obelisco en la previa del encuentro contra River.

El Verdinegro ya pisó suelo porteño para uno de los compromisos más exigentes del Clausura. El plantel partió este sábado desde el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y tras aterrizar en Buenos Aires, se trasladó en colectivo privado hasta el Hotel 725, ubicado a pocas cuadras del Obelisco. Allí quedó concentrado de cara al duelo frente a River, a jugarse este domingo desde las 19.15 en el Monumental.

¿Se repetirá? A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

La gran novedad en la delegación fue la vuelta de dos nombres de peso: Diego “Pulpo” González y Horacio Tijanovich. Ambos dejaron atrás sus lesiones y fueron citados nuevamente por Leandro “Pipi” Romagnoli. El mediocampista se repuso de un desgarro en el aductor que lo marginó casi un mes, mientras que el delantero superó un golpe en el gemelo que lo había dejado fuera del último partido.

En contrapartida, quedaron al margen Tomás Fernández y Dante Álvarez, quienes no viajaron a Buenos Aires.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo en Buenos Aires El Verdinegro ya pisó suelo porteño para uno de los compromisos más exigentes del Clausura. El plantel partió este sábado desde el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y tras aterrizar en Buenos Aires, se trasladó en colectivo privado hasta el Hotel 725, ubicado a pocas cuadras del Obelisco. Allí quedó concentrado de cara al duelo frente a River, a jugarse este domingo desde las 19.15 en el Monumental. Enviada especial @carlaoacosta Seguí toda la cobertura del encuentro en @tiempodesanjuan #sanmartinsj #river #torneoclausura #tiempoenbuenosaires #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Con seis fechas disputadas, el Verdinegro acumula ocho puntos y llega con el envión de dos triunfos en casa ante Deportivo Riestra y Gimnasia. La parada en Núñez será el primero de dos compromisos de alta dificultad fuera de San Juan: luego lo espera Belgrano en Córdoba.

Pero sin dudas el choque ante el River de Marcelo Gallardo se presenta como una prueba de fuego. Más allá de la frase de cabecera “equipo que gana no se toca”, la posibilidad de que el Pulpo y Tijanovich se metan en el once inicial está sobre la mesa. Lo cierto es que, con la permanencia como objetivo, cada punto que se pueda sumar en estas canchas pesará oro para el camino a la salvación.