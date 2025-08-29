Gallardo mete mano en el equipo para enfrentar a San Martín: los nombres que podría cambiar

Después de sacar chapa en los penales y de seguir prendido en la triple competencia, el calendario no le da tregua a River . La seguidilla de partidos, obliga a Marcelo Gallardo a planificar el partido ante San Martín con apenas un entrenamiento posterior a la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, anoche ante Unión, en Mendoza. El plantel vuelve hoy a Buenos Aires y tendrá el día libre, para recién mañana volver a las prácticas.

¿Se repetirá? A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

Copa Argentina River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin

A sabiendas que tras el duelo ante los sanjuaninos habrá dos semanas de descanso por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la intención del Muñeco es poner lo mejor que tenga a disposición para mantenerse en lo alto del Grupo B del Torneo Clausura y arriba en la Tabla Anual. Sin embargo, indefectiblemente deberá apelar a la rotación dado el muy corto tiempo de descanso entre partidos.

Aunque todo dependerá de cómo los vea en la vuelta a los entrenamientos, habrá jugadores que descansarán este fin de semana. Es muy probable que entre ellos estén Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los dos hombres de campo más veteranos; Giuliano Galoppo, titular en los últimos tres partidos; y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los laterales titulares que se sumarán a la Selección Argentina la semana que viene.

Una de las buenas noticias para el domingo podría ser el regreso de Fabricio Bustos. Tras la lesión sufrida ante Godoy Cruz el pasado 17 de agosto, el ex-Independiente podría recibir el alta y así ocupar el lugar de Cachete. Con la certeza de Milton Casco como lateral izquierdo, para el resto de los puestos, los reemplazantes no estarían tan definidos.

En mitad de cancha, Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Cruz Meza y el propio Juan Carlos Portillo, de buenas prestaciones como marcador central, corren con chances de estar desde el comienzo ante San Martín. Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero son las variantes más ofensivas con las que cuenta el Muñeco, con la casi segura presencia del colombiano.

En la zaga, si lo ve bien físicamente, Lautaro Rivero seguiría entre los 11, a fines de afianzarse como titular tras una serie de buenas actuaciones. La duda ahora pasa por su acompañante: Lucas Martínez Quarta sigue sin convencer y Paulo Díaz, que estuvo en el banco anoche, podría meterse en el equipo.

En cuanto a la parte ofensiva, tanto Sebastián Driussi como Maximiliano Salas vienen de sendas lesiones y un descanso a tres días del gran desgaste ante Unión no suena descabellado. Ante esto, Gallardo podría repetir el cambio de anoche y apostar por la dupla conformada por Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

La probable formación de River:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.