viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
River

Gallardo mete mano en el equipo para enfrentar a San Martín: los nombres que podría cambiar

El equipo del 'Muñeco' sigue entonado con la triple competencia y no le quiere sacar la 'pata' al acelerador para el duelo frente al verdinegro. Los titulares que podrían quedarse afuera del compromiso del domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gallardo mete mano para enfrentar a San Martín.

Gallardo mete mano para enfrentar a San Martín.

Después de sacar chapa en los penales y de seguir prendido en la triple competencia, el calendario no le da tregua a River. La seguidilla de partidos, obliga a Marcelo Gallardo a planificar el partido ante San Martín con apenas un entrenamiento posterior a la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, anoche ante Unión, en Mendoza. El plantel vuelve hoy a Buenos Aires y tendrá el día libre, para recién mañana volver a las prácticas.

Lee además
river saco otra vez chapa en los penales, le gano a union y llega dulce al choque con san martin
Copa Argentina

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin
San Martín visitará a River. 
¿Se repetirá?

A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

A sabiendas que tras el duelo ante los sanjuaninos habrá dos semanas de descanso por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la intención del Muñeco es poner lo mejor que tenga a disposición para mantenerse en lo alto del Grupo B del Torneo Clausura y arriba en la Tabla Anual. Sin embargo, indefectiblemente deberá apelar a la rotación dado el muy corto tiempo de descanso entre partidos.

Aunque todo dependerá de cómo los vea en la vuelta a los entrenamientos, habrá jugadores que descansarán este fin de semana. Es muy probable que entre ellos estén Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los dos hombres de campo más veteranos; Giuliano Galoppo, titular en los últimos tres partidos; y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los laterales titulares que se sumarán a la Selección Argentina la semana que viene.

Una de las buenas noticias para el domingo podría ser el regreso de Fabricio Bustos. Tras la lesión sufrida ante Godoy Cruz el pasado 17 de agosto, el ex-Independiente podría recibir el alta y así ocupar el lugar de Cachete. Con la certeza de Milton Casco como lateral izquierdo, para el resto de los puestos, los reemplazantes no estarían tan definidos.

En mitad de cancha, Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Cruz Meza y el propio Juan Carlos Portillo, de buenas prestaciones como marcador central, corren con chances de estar desde el comienzo ante San Martín. Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero son las variantes más ofensivas con las que cuenta el Muñeco, con la casi segura presencia del colombiano.

En la zaga, si lo ve bien físicamente, Lautaro Rivero seguiría entre los 11, a fines de afianzarse como titular tras una serie de buenas actuaciones. La duda ahora pasa por su acompañante: Lucas Martínez Quarta sigue sin convencer y Paulo Díaz, que estuvo en el banco anoche, podría meterse en el equipo.

En cuanto a la parte ofensiva, tanto Sebastián Driussi como Maximiliano Salas vienen de sendas lesiones y un descanso a tres días del gran desgaste ante Unión no suena descabellado. Ante esto, Gallardo podría repetir el cambio de anoche y apostar por la dupla conformada por Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

La probable formación de River:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.

Temas
Seguí leyendo

Traspié de la reserva de San Martín, que cayó 3-0 ante River

El Sarmiento de Sava cayó por goleada y le dio una manito a San Martín en la zona roja del descenso

El cumpleaños soñado, y bien "Verdinegro", de Laureano: lo celebró con la hinchada de San Martín

San Martín ultima detalles en su casa mientras espera a Gimnasia

San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

¡Teléfono, Pipi! Santi Barrera volvió a convertir en la Reserva y le dio el triunfo a San Martín vs Gimnasia

Confirman el día y la hora en que San Martín jugará con River en el Monumental

El uno por uno del empate del verdinegro en Córdoba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi está entrando en la recta final de su historia con la Selección Argentina.
Hasta el Mundial 2026

Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Tras el caso Dilexis, cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva
Contexto industrial

Tras el caso Dilexis, cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo
Impactante

Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Detuvieron a El Churro, acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas
En Rawson

Detuvieron a "El Churro", acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel
Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel