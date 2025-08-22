viernes 22 de agosto 2025

Muralla

Armani en modo 'Goyco': el video que volvió a ser viral tras convertirse en héroe y darle la clasificación a River

River empató 1-1 frente a Libertad durante los 90 minutos y la historia fue otra desde los doce pasos. Con la muralla de Franco Armani en el arco, sacó boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El video que volvió a ser viral: un niño con sueños, de ejemplo a Goycochea y confesando ser hincha del Millonario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Armani, en modo Goycochea.

Franco Armani, en modo Goycochea.

Después de años de frustraciones desde los doce pasos, River logró quebrar el maleficio y se metió entre los ocho mejores de América. Y lo hizo con Franco Armani como protagonista, en un rol que hasta ahora le había sido esquivo: el de héroe en los penales. Esta noche en el Monumental, la historia fue otra y el campeón del mundo fue figura: el video que volvió a ser viral tras el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido fue duro, palo a palo. El 1-1 en los 90 fue justo y dejó todo servido para la definición que más suele incomodar a River y, en especial, al Pulpo. Pero esta vez no fue una más. Esta vez, Armani contuvo el último penal de Libertad y se transformó en el gran responsable de que el Millo siga soñando en la Copa Libertadores.

El desahogo fue total. Abrazado con Enzo Pérez, Gallardo y varios compañeros, Armani soltó una emoción contenida durante años. No era para menos: de las últimas 10 tandas de penales que jugó River, solo había ganado una. Y después de aquella ante Cruzeiro en 2019, el equipo acumulaba ocho eliminaciones seguidas por esa vía.

El video que volvió a ser viral: un niño con sueños, de ejemplo a Goycochea y confesando ser hincha del Millonario

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Armani en modo 'Goyco': el video que volvió a ser viral tras convertirse en héroe y darle la clasificación a River River empató 1-1 frente a Libertad durante los 90 minutos y la historia fue otra desde los doce pasos. Con la muralla de Franco Armani en el arco, sacó boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El video que volvió a ser viral en redes sociales: un niño con sueños, de ejemplo a Sergio Goycochea y confesando ser hincha del Millonario. Más detalles en @tiempodesanjuan #viral #armani"
