Armani en modo 'Goyco': el video que volvió a ser viral tras convertirse en héroe y darle la clasificación a River

Después de años de frustraciones desde los doce pasos, River logró quebrar el maleficio y se metió entre los ocho mejores de América. Y lo hizo con Franco Armani como protagonista, en un rol que hasta ahora le había sido esquivo: el de héroe en los penales. Esta noche en el Monumental, la historia fue otra y el campeón del mundo fue figura: el video que volvió a ser viral tras el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores .

El partido fue duro, palo a palo. El 1-1 en los 90 fue justo y dejó todo servido para la definición que más suele incomodar a River y, en especial, al Pulpo. Pero esta vez no fue una más. Esta vez, Armani contuvo el último penal de Libertad y se transformó en el gran responsable de que el Millo siga soñando en la Copa Libertadores.

El desahogo fue total. Abrazado con Enzo Pérez, Gallardo y varios compañeros, Armani soltó una emoción contenida durante años. No era para menos: de las últimas 10 tandas de penales que jugó River, solo había ganado una. Y después de aquella ante Cruzeiro en 2019, el equipo acumulaba ocho eliminaciones seguidas por esa vía.

El video que volvió a ser viral: un niño con sueños, de ejemplo a Goycochea y confesando ser hincha del Millonario