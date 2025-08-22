Para alquilar balcones: Unión-Trinidad, por la cima y el trono del clásico de Rawson

Un partido lleno de condimentos. El séptimo capítulo del fútbol sanjuanino tendrá un clásico este fin de semana, cuando la lucha no solo sea por el resultado sino por la cima de la tabla de posiciones. La cita programada y la lista completa de partidos.
Unión y Trinidad se verán las caras este próximo domingo desde las 16.30hs en el Estadio San Juan del Bicentenario. Sin duda estos equipos, como clásico y candidatos, prometen un partido de muchas emociones.
El Azul de Cachilo Magallanes viene de conseguir un resultado por la mínima frente a López Peláez y el León, llega con la igualdad 1-1 frente a Alianza.
En cuanto al resto de la fecha, se jugará de la siguiente manera:
Sábado 23
López Peláez vs. Atenas
Domingo 24
Desamparados vs. Sarmiento
Rivadavia vs. Carpintería.
Peñarol vs. San Lorenzo de Ullúm (14:30 y 16:30 horas).
Trinidad vs. Unión en Estadio San Juan del Bicentenario
Aberastain vs. Alianza
9 de Julio vs. Árbol Verde
Juventud Zondina vs. Marquesado
Villa Obrera vs. Colón Junior.
Horarios: Cuarta División a las 14:00 y Primera División a las 16:00.
Así está la tabla de posiciones: