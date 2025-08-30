viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Muy rico

Ensalada de quinoa fresca: la receta saludable más fácil de hacer

Una ensalada nutritiva, colorida y súper fácil de preparar: ideal para quienes buscan una de las recetas saludables que no demanda tiempo.

Por Irene Toledo
receta-facil-ensalada-quinoa.jpg

La receta saludable de una ensalada de quinoa con verduras frescas es perfecta para sumar nutrientes sin complicaciones. La quinoa aporta proteínas y fibra, mientras que tomates, pepino, morrón y cebolla roja suman vitaminas y frescura.

Lee además
como preparar gelatina casera con colageno: la receta que mejora increiblemente la piel
Tiempo de cocinar

Cómo preparar gelatina casera con colágeno: la receta que mejora increíblemente la piel
la receta de scones sin harina ni manteca: livianos, faciles y listos en 20 minutos
Tiempo de cocinar

La receta de scones sin harina ni manteca: livianos, fáciles y listos en 20 minutos
receta-facil-ensalada-quinoa.jpg

Pasos clave:

  • Cociná la quinoa según las indicaciones y enfriá.

  • Cortá tus verduras favoritas y mezclalas con la quinoa.

  • Aliñá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

  • Si querés un toque extra, sumá un puñado de cilantro o perejil.

Esta ensalada es una opción con recetas fáciles ideal para almuerzos livianos, guarniciones o meriendas nutritivas. Te ayuda a incorporar más verduras con una preparación simple y sin herramientas sofisticadas.

Temas
Seguí leyendo

Chocotorta express: la receta del postre argentino que no necesita horno

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate

¿Fin a la clásica limonada?: la nueva receta que combina frutas tropicales y hierbas aromáticas

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Tomaticán sanjuanino: receta fácil y casera

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Qué alimentos se pueden volver a meter al freezer una vez descongelados 
Tips

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Por María Morá

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Te Puede Interesar

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

La Liga Universitaria vivió un finde de emociones en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana