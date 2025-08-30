Ensalada de quinoa fresca: la receta saludable más fácil de hacer

La receta saludable de una ensalada de quinoa con verduras frescas es perfecta para sumar nutrientes sin complicaciones. La quinoa aporta proteínas y fibra, mientras que tomates, pepino, morrón y cebolla roja suman vitaminas y frescura.
receta-facil-ensalada-quinoa.jpg
Pasos clave:
-
Cociná la quinoa según las indicaciones y enfriá.
-
Cortá tus verduras favoritas y mezclalas con la quinoa.
-
Aliñá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
-
Si querés un toque extra, sumá un puñado de cilantro o perejil.
Esta ensalada es una opción con recetas fáciles ideal para almuerzos livianos, guarniciones o meriendas nutritivas. Te ayuda a incorporar más verduras con una preparación simple y sin herramientas sofisticadas.