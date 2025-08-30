Los cortes de pelo 2025 que son tendencia: qué se pide en las peluquerías de San Juan

Te mostramos en Tiempo de San Juan Juan una guía práctica con los cortes de pelo 2025 más elegidos en las peluquerías sanjuaninas. A tener en cuenta: siempre debés respetar tu estilo personal:
Del “clavicut” al estilo “shaggy”, estos son los cortes de pelo 2025 que más eligen mujeres y hombres en las peluquerías sanjuaninas.
La moda capilar cambia rápido, pero hay estilos que pisan fuerte en 2025 y ya se ven en las peluquerías de San Juan. Entre ellos, el clavicut, un corte recto a la altura de la clavícula que rejuvenece y favorece a la mayoría de los rostros.
Otra opción en auge es el shaggy cut, con capas desmechadas y volumen natural. Es ideal para quienes buscan un look más juvenil, moderno y descontracturado, fácil de mantener en el día a día.
En hombres, el estilo fade (degradado) sigue firme como uno de los más pedidos en las barberías de San Juan. Se trata de un corte prolijo, adaptable a distintos largos y estilos, que puede combinarse con barba.
También se imponen los cortes con textura, que aportan movimiento y naturalidad, alejándose de los looks demasiado rígidos.
Los estilistas locales coinciden en que la tendencia general apunta a la practicidad: cortes fáciles de peinar y mantener, que acompañen el movimiento natural del cabello.
Los cortes de pelo 2025 mezclan modernidad y funcionalidad: desde el clavicut y el shaggy en mujeres hasta el fade y los cortes con textura en hombres. Una tendencia que marca que en San Juan se busca estilo, pero también comodidad. El secreto está en elegir un estilo que se adapte a la personalidad y la rutina diaria, más allá de la moda.